OL-PSG: Lopes apte à jouer... à une condition liée à l'arbitre

Absent depuis le début de la saison à cause d'une blessure au visage, le capitaine lyonnais Anthony Lopes se tient prêt à faire son retour comme titulaire contre le PSG ce dimanche (20h45).

Blessé au visage en match de préparation contre Crystal Palace, le 5 août dernier, Anthony Lopes a dû déclarer forfait lors des trois premières journées de championnat. C’est sa doublure Rémy Riou qui a été alignée lors des défaites contre Strasbourg (2-1) et Montpellier (4-1), et lors du nul face à Nice (0-0).

Son masque doit être validé par l'arbitre

Touché à un os du visage, Lopes était initialement donné absent jusqu'au match suivant la trêve internationale, à savoir la réception du Havre, le 17 septembre. Mais il pourrait faire son retour dans le onze de départ dès ce dimanche pour le choc de la quatrième journée de Ligue 1 contre le PSG, au Groupama Stadium (20h45).

Le Portugais est réapparu à l'entraînement jeudi. Il a le feu vert du neurologue et d'un chirurgien depuis quelques jours. Le docteur et le staff lyonnais ont également donné leur accord. Autrement dit, il est prêt à jouer. Il faut désormais que son masque de protection soit validé par le corps arbitral de la rencontre. Si ce n'est pas le cas, il ne pourra pas tenir sa place.

"C'est une bonne nouvelle, Antho récupère vite, il peut s'entraîner. On va en discuter avec le médical. Je ne peux pas en dire plus. Apparemment, il n'a pas de gêne. C’est plutôt favorable", avait commenté Laurent Blanc vendredi en conférence de presse. Le retour de Lopes ne ferait pas de mal à des Lyonnais en souffrance depuis le début de saison, et à leur entraîneur qui se sait forcément sous pression avec un seul point pris en trois matchs.