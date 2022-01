OL-PSG: "On ne lâche jamais", le sauveur Kehrer met en avant la mentalité parisienne

Buteur ce dimanche lors du déplacement sur le terrain de l'OL (1-1), pour la 20e journée de Ligue 1, Thilo Kehrer a souligné après la rencontre la mentalité du PSG. Mais le défenseur allemand estime aussi que les Parisiens peuvent mieux faire.

Un sauveur nommé Thilo Kehrer. Entré en remplacement (69e) de Colin Dagba lors du déplacement ce dimanche sur la pelouse de l'OL lors de la 20e journée de Ligue 1, le défenseur allemand a signé le but égalisateur (76e), sur une frappe du droit, où le rebond a trompé Anthony Lopes.

"On doit faire mieux"

Servi par Edouard Michut, Thilo Kehrer en a profité pour inscrire son premier but de la saison. Mené au score rapidement (8e) par l'OL après une action brésilienne conclue par Lucas Paqueta, servi par Bruno Guimaraes, le PSG s'est montré encore poussif. "On prend un point même si on voulait gagner. Tous ensemble, on peut et on doit faire mieux lors de nos prochains objectifs qu'on a. On doit bien analyser ce qu’on a fait, réfléchir, avancer et faire mieux sur les prochains matchs, a commenté Kehrer au micro d'Amazon Prime. Je ne sais pas si c’est un bon point, mais il faut l’accepter."

Après 20 journées, le PSG reste tout de même confortablement installé sur le fauteuil de leader du championnat, avec 47 points, soit 11 unités d'avance sur Nice et l'OM. De son côté, l'OL n'avance pas, onzième à l'issue de ce nul avec 25 points. "Lyon est une bonne équipe, c’est toujours difficile contre eux. C’est beaucoup de duels, d’intensité. On savait que ça allait être difficile", a commenté Kehrer, sur un adversaire pas à la hauteur de ses ambitions en ce début de saison.

"On ne lâche jamais"

Mais si l'équipe de Mauricio Pochettino a une belle marge en Ligue 1, elle a été une nouvelle fois contestée en championnat. Accroché par Lorient pour son dernier match en 2021, le PSG connaît un nouvel accroc, même si de nombreux absents étaient à déplorer comme Lionel Messi, Angel Di Maria ou Neymar.

Cette fois, Mauricio Pochettino a réussi à inverser le cours du match avec plusieurs changements. Outre Kehrer, Xavi Simons et Edouard Michut ont aussi apporté du dynamisme en fin de match. "On a une mentalité qui est bien, on ne lâche jamais. On marque souvent dans les dernières minutes, il y a des choses qu’on maîtrise et qu’on fait bien. Il ne faut pas être tout le temps être négatif, a estimé Kehrer. On sait sur quoi on doit travailler, on reste focus sur nos performances."