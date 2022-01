OL-PSG, les compos: Dubois de retour en piston, Wijnaldum enchaîne sur l'aile

Pour son premier match de la phase retour, l'OL reçoit le PSG ce dimanche (20h45) lors de la 20e journée de Ligue 1. Mauro Icardi débutera du côté parisien, alors que Rayan Cherki est laissé sur le banc par Peter Bosz, qui donne la priorité à Lucas Paqueta.

Privé de plusieurs de ses stars dans le secteur offensif, Mauricio Pochettino accordera sa confiance à Mauro Icardi ce dimanche (20h45), pour le déplacement du PSG sur le terrain de l'OL. Pour cette rencontre de la 20e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé se retrouvera sur le côté gauche de l'attaque, là où Georginio Wijnaldum animera l'autre aile, dans un rôle plus avancé qu'à son habitude.

Da Silva face à Mbappé

Les rangs du PSG sont assez décimés avec les absences de Lionel Messi, Neymar, Angel Di Maria, Achraf Hakimi ou Gianluigi Donnarumma notamment. Colin Dagba remplacera le latéral marocain, parti à la CAN, à droite. Au milieu, Leandro Paredes et Ander Herrera accompagneront Marco Verratti.

Leader à mi-parcours avec 46 points, le PSG va affronter un adversaire qui a connu un début de saison délicat à plusieurs niveaux, avec le départ notamment ces derniers jours de Juninho. Maintenu à son poste au moins jusqu'à la "fin février" selon Jean-Michel Aulas, Peter Bosz a décidé d'aligner Lucas Paqueta, infecté par le coronavirus lors de la période des fêtes. Moussa Dembélé, brassard de capitaine, sera aligné en 9 avec Houssem Aouar de l'autre côté pour l'épauler en attaque.

13e de Ligue 1 avant ce choc, l'OL va devoir composer sans Thiago Mendes, qui a été testé positif au Covid-19 ces derniers jours. Islam Slimani, Tino Kadewere ou Karl Toko-Ekambi participent eux à la CAN et manqueront en attaque pour l'OL. Maxence Caqueret et Bruno Guimaraes auront le milieu à charge, alors que Damien Da Silva prendra place en défense avec Jérôme Boateng et Castello Lukeba. L'ancien joueur rennais se retrouvera dans la zone de Mbappé, avec Léo Dubois de retour en piston, pour un duel qui sera forcément à suivre au vu des qualités de percussion de l'international français.

Les compos:

OL: Lopes - Da Silva, Boateng, Lukeba - Dubois, Guimaraes, Caqueret, Emerson - Paqueta, Dembélé, Aouar

PSG: Navas - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Herrera, Verratti, Paredes - Wijnaldum, Icardi, Mbappé.