OL-PSG: Paris s'offre le choc sur un très joli but de Messi, et prend seul les commandes de la Ligue 1

Le Paris Saint-Germain s'est imposé sur le plus petit des scores au Parc OL, dimanche soir (1-0). Cela suffit aux Parisiens pour prendre seuls la tête de la Ligue 1, après le match nul de l'OM plus tôt dans la journée. Lyon, de son côté, enchaîne une troisième défaite consécutive.

Le Paris Saint-Germain n'a pas loupé son opportunité de prendre seul la tête de la Ligue 1, quelques heures après le match nul de l'OM contre Rennes. Mais les Parisiens se sont contentés du strict minimum, dimanche soir contre l'Olympique lyonnais : ils ont fait la différence au bout de cinq minutes seulement et ont conservé le 1-0 jusqu'au bout.

Dans cette histoire, Paris peut donc dire merci à son duo Neymar-Messi, encore décisif et qui rayonne en ce début de saison comme du temps de leurs années barcelonaises. C'est en effet l'Argentin qui a ouvert le score en tout début de rencontre, d'un subtil plat du pied en une touche après une jolie combinaison avec le Brésilien.

Les deux Sud-Américains, ensemble, cumulent déjà cette saison 17 buts et 16 passes décisives en seulement 11 rencontres. En Ligue 1 seulement, ils se sont offert cinq buts l'un pour l'autre, aucun autre duo ne fait aussi bien.

Mais les Parisiens peuvent aussi remercier l'Olympique lyonnais, parce qu'ils ont été incapables de tuer le match et ont été épargnés par leurs adversaires du soir, pas beaucoup plus efficaces. Messi et Neymar, jusque dans le temps additionnel sur un coup franc de la Pulga, ont buté sur Anthony Lopes durant près d'une heure et demi.

Lyon sombre au classement après 3 défaites en 11 jours

De quoi nourrir quelques regrets pour l'OL, parce que l'autre larron, Kylian Mbappé, a été bien muselé par Thiago Mendes, qui l'a souvent obligé à faire les mauvais choix, et les attaquants lyonnais, dont Alexandre Lacazette et Moussa Dembélé, associés pour la première fois, ont manqué plusieurs opportunités en première période.

Au classement, les conséquences sont diamétralement opposées. Le PSG prend désormais seul la tête de la Ligue 1, deux points devant l'OM, alors que Lyon poursuit sa chute avec une troisième défaite en autant de rencontres. Il y a onze jours, les hommes de Peter Bosz avaient autant de points que Paris. Ils en ont désormais neuf de retard.