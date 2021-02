OL: quand Diomandé devait jouer avec les chaussures (trop grandes) d'Andersen

Issu d'un milieu très modeste, le défenseur ivoirien de l'OL Sinaly Diomandé n'avait pas les moyens de se fournir en chaussures de foot lorsqu'il a débarqué à Lyon en septembre 2019. Il a donc dû en emprunter à Joachim Andersen, joueur de l'équipe première.

Désormais lié à l'OL jusqu'en juin 2025, le jeune défenseur central Sinaly Diomandé (19 ans) est probablement à l'abri du besoin pour un bon bout de temps. Ce qui n'a pas toujours été le cas... L'Ivoirien, comme il le raconte ce vendredi dans une interview à L'Equipe, a été élevé dans une famille très modeste d'Abidjan. Et il a débarqué à Lyon en septembre 2019 sans le sou. A tel point qu'il ne pouvait pas s'acheter l'équipement nécessaire pour faire son métier.

"En fait, je suis arrivé avec les chaussures de Côte d'Ivoire, mais quand les crampons ont été un peu usés, je glissais, confie Diomandé. J'en ai parlé à Florian Maurice (alors responsable de la cellule de recrutement, ndlr), et Joachim (Andersen) m'en a donné. Mais lui chausse du 45 je pense, et moi du 44. J'ai joué avec ça pendant trois ou quatre mois. Ensuite, quand j'étais dans le groupe, mes agents s'en sont occupé."

"Le foot te fait 'réussir' plein de vies, je nourris ma famille, ça me fait plaisir de donner des équipements à des potes de quartier"

Mais l'Ivoirien est resté le spécialiste du "recyclage" dans le groupe lyonnais. "Dans le vestiaire, Rudi Garcia - qui ne connait pas cette histoire je pense - a même dit en début de saison: 'Quand votre sponsor vous envoie des chaussures, pensez à Sinaly, les gars!", poursuit le défenseur. Qui a désormais pris l'habitude de partager ses butins au pays.

"Le foot te fait 'réussir' plein de vies, je nourris ma famille, ça me fait plaisir de donner des équipements à des potes de quartier, d'aider, lance le jeune joueur. Souvent Anthony (Lopes) me file des gants. Je dis aux gars: 'Quand vous ne portez plus quelque chose, donnez-moi!"

Apparu à quelques reprises sur le banc de l'OL en 2019-2020, Sinaly Diomandé a fait ses débuts professionnels cette saison. L'arrière a fait 21 apparitions en tout, et a été titularisé lors des trois derniers matchs de Ligue 1 au côté de Marcelo.