OL-Reims: "C’était très mauvais", peste Peter Bosz

L'entraîneur de l'OL, Peter Bosz, a tiré la sonnette d'alarme après la nouvelle contre-performance de son équipe, très décevante et battue à domicile par le Stade de Reims (1-2). Le coach de l'OL est en très mauvaise posture à mi-saison.

Il est dit que Peter Bosz ne ménagera pas ses troupes tant qu’il n’aura pas obtenu d’eux ce qu’il souhaite. Et à l’en croire, les Lyonnais, comme à Rennes, étaient encore très loin du compte à domicile ce mercredi soir. "C'était très mauvais. Nous ne méritons pas de gagner, il faut être honnête", a lâché le coach néerlandais après la défaite (2-1) des siens face à Reims. Les Rémois ont opposé aux Lyonnais beaucoup de courage, mais ils n’ont jamais semblé supérieurs à leurs hôtes. Las, le match des Lyonnais n’a pas correspondu aux attentes de leur entraîneur, qui a regretté un contenu bien trop pauvre à ses yeux.

"Dès le début de match, ce n'était pas bien, s’est-il plaint en conférence de presse, après la rencontre. Nous n'avons pas bien joué même si nous avons eu quelques occasions. Nous n'en n'avons pas donné beaucoup à Reims non plus. Ce n'était pas un bon OL. C'est un moment difficile pour nous. Nous savions comment jouait l'adversaire. Nous n'avons pas été assez agressifs. Je n'ai pas vu l'équipe jouer ensemble. Nous avions pourtant évoqué cet aspect avant la rencontre mais je n'ai rien vu de tout cela."

Peter Bosz est inquiet

La situation de l’OL est inquiétante à plus d’un titre. Peter Bosz ne parvient pas à transmettre sa philosophie de jeu, dont les préceptes ne sont que trop rarement appliqués par ses joueurs. Et comme les résultats ne sont pas à la hauteur non plus - il vient de perdre trois fois en cinq journées -, Lyon navigue à hauteur de la dixième place, loin de ses ambitions du début de saison.

"Bien sûr, ça m'inquiète, a-t-il reconnu. Nous sommes dixièmes. Ce n'est pas une place au classement pour nous mais nous ne jouons pas bien en ce moment. Un problème physique ? Non, quand ça arrive en début de match, c'est une question tactique. En revanche, nous avons une équipe qui joue au ballon mais sur notre terrain, en mauvais état, c'est presque impossible mais on ne doit pas invoquer cette excuse. La pelouse n'est pas de bonne qualité. Maintenant, il nous faut aller chercher une victoire à Bordeaux mais contre Reims à domicile, on doit gagner".