Ligue 1: boudé par son public, l'OL renverse le Stade Rennais

En crise après l'élimination en demi-finale de Coupe de France, l'OL s'est relancé ce dimanche en renversant Rennes dans une ambiance étrange (3-1). Les Lyonnais reviennent à cinq points de l'Europe, alors que les Bretons ne profitent pas du faux pas de Lille pour intégrer le top 5.

Les maux lyonnais sont-ils totalement oubliés ? Certainement pas, étant donné la semaine étrange vécue dans le Rhône. Battus par Nantes en demi-finale de Coupe de France (1-0), les Gones ont laissé échapper leur plus grande opportunité d'accrocher l'Europe, surtout au vu de la situation au classement (9e avant la 30e journée).

Mais après la victoire au Parc dimanche dernier (1-0), Lyon a repris des couleurs lors de la réception de Rennes au Groupama Stadium (3-1). Pourtant, à l'image de la saison rhodanienne, tout n'a pas été aussi simple pour les Gones, qui enchaînent un deuxième succès de rang en championnat après avoir retourné la situation face aux hommes de Bruno Génésio, qui s'incline pour la première fois face à son ancien club.

Les Lyonnais chahutés sur et en dehors du terrain

Dans un contexte pesant et un stade qui ne leur réussit pas cette saison (23 points sur 42 possibles), les Lyonnais ont été pris en grippe par une frange de supporters, avec des sifflets et des banderoles. Des huées accentuées lorsqu'Amine Gouiri a climatisé son ancien club après avoir fait vivre un calvaire à Sinaly Diomandé (11e). Sonnés après la désillusion en Coupe de France, les joueurs de Laurent Blanc ont entamé la rencontre de travers en subissant les assauts bretons dans la première demi-heure.

Barcola, l'homme providentiel

Après la pause, l'OL a su se remettre la tête à l'endroit face à des Rennais incapables d'apporter du danger devant les buts d'Anthony Lopes. Le salut est d'abord venu d'une frappe de loin de Corentin Tolisso, où Dogan Alemdar n'est pas exempt de tout reproche (60e). Là où l'efficacité faisait parfois défaut ces dernières semaines, les Gones ont été réalistes pour renverser la tendance grâce à son buteur maison: Alexandre Lacazette. À la limite du hors-jeu, le capitaine de l'OL a repris de volée une frappe dévissée de Johann Lepenant pour donner l'avantage à son équipe et inscrire son 18e but de la saison en Ligue 1.

L'aîné a été imité dans les dernières minutes par Bradley Barcola, qui confirme les espoirs placés en lui. Buteur à Paris le week-end dernier, le numéro 26 a assuré la victoire lyonnaise en reprenant un centre de Rayan Cherki. "La victoire est importante pour nous. On avait une chance de revenir à cinq points de l'Europe mais aussi de montrer un autre visage après mercredi, a analysé Alexandre Lacazette à chaud au micro de Prime Video. Les supporters sont déçus, nous encore plus. On remercie ceux qui sont venus mais on comprend les absents. On donne chaque jour ce qu'on peut."

Ce succès face à un concurrent direct relance la course à l'Europe. Si Rennes manque l'occasion d'intégrer le top 5 après la défaite de Lille à Angers samedi, l'OL revient à cinq points de la 5e place et continue à croire à une qualification inespérée pour une Coupe d'Europe à huit journées de la fin.