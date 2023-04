OL: Rothen tacle Cherki, "un joueur de foot à cinq"

Au lendemain d’une nouvelle prestation décevante de Rayan Cherki contre Nantes (1-0) en demi-finale de la Coupe de France, Jérôme Rothen a critiqué le jeu et l’attitude du jeune attaquant de l’OL dans Rothen s'enflamme.

Il y a deux ans, Rayan Cherki, explosait à la Beaujoire lors d'un 8eme de finale face au FC Nantes (4-3). Au crédit du joueur alors âgé de 16 ans : deux buts et deux passes décisives. Deux ans après donc, toujours sur la pelouse des Canaris, le Lyonnais n'a pas eu autant de réussite. Non seulement l'OL a été éliminé en demi-finale (1-0), mais le jeune Gone, titulaire, a été très décevant.

Jérôme Rothen ne l'avait jamais ménagé, notamment à ses débuts : "J’avais été assez dur il y a deux ans avec lui puis j’avais rétropédalé parce que j’avais trouvé que les entraîneurs ne lui faisaient pas assez confiance, a commenté le gaucher dans Rothen s'enflamme sur RMC. Ça a changé car Laurent Blanc est arrivé et en a fait une pièce essentielle de son effectif. Mais ce que je vois depuis cinq-six matchs, ce sont les défauts de Rayan Cherki que j’avais mis en avant il y a quelques mois."

"Arrêtez de me dire que Cherki a du talent !"

Et Rothen de poursuivre : "On a l’impression que c’est un joueur de foot à cinq. Il prend le ballon quasiment toujours arrêté. Il manque de volume, de bons déplacements, de relations avec ses coéquipiers. Sur le match d’hier, je me dis que ça doit être très compliqué, quand tu t’appelles Tolisso, de jouer avec un joueur comme Cherki devant lui qui est assez libre sur le terrain, de le trouver."

Jérôme Rothen pointe aussi le comportement du Lyonnais : "C’est inconcevable qu’un joueur de haut niveau puisse être régulier avec cette attitude : je prends le ballon arrêté, je fais des roulettes, des râteaux, je tente des petits ponts, je perds souvent le ballon parce qu'il n'y a pas la vista et la rapidité que pouvait avoir Hatem Ben Arfa. Certains le compare à Ben Arfa mais Ben Arfa avait beaucoup plus de qualités sur les premiers mètres." Et Rothen de conclure : "Arrêtez de me dire que Cherki a du talent ! Qu’il se remette en question avant de parler de pépite parce qu’il en est loin aujourd’hui."