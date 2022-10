OL: Ripoll a appelé Bosz après ses déclarations sur la blessure de Lukeba

Remonté contre le staff de l'équipe de France Espoirs après la blessure de Castello Lukeba, Peter Bosz aurait reçu un appel de Sylvain Ripoll selon Le Progrès, afin de lui expliquer qu'il n'avait reçu aucune plainte de la part du joueur.

Tancé publiquement par Peter Bosz vendredi pour la blessure de Castello Lukeba durant la trêve internationale avec les Espoirs, le staff tricolore aurait fait part de son étonnement. Selon Le Progrès, Sylvain Ripoll aurait même appelé son homologue pour lui expliquer n’avoir reçu aucune plainte de blessure du défenseur lyonnais.

Une déclaration surprise

En conférence de presse, le coach néerlandais de l'OL n'avait pas mâché ses mots concernant la blessure avec les Espoirs de Castello Lukeba. "Castello sera absent contre Lens tout comme Romain Faivre. Castello s’est blessé avec les Espoirs lors du premier match en première période mais a joué tout le match, a regretté Bosz en conférence de presse. Il est entré 15 minutes lors du deuxième match et ce n’est pas intelligent de sa part ni de celui du staff des Espoirs."

Des mots forts, qui ont sonné comme une véritable surprise dans les bureaux de la Fédération française de football. Selon le quotidien régionnal, le staff des Bleus et Sylvain Ripoll n'avaient jamais été mis au courant de la blessure de leur jeune joueur. C'est pourquoi, toujours selon le média rhodanien, Sylvain Ripoll a immédiatement appelé Peter Bosz, afin d'avoir "une tentative d'explication". Celui-ci aurait eu du mal à comprendre pourquoi l'entraîneur de l'OL a rendu responsable la sélection et son staff.

Tolisso et Dembélé toujours incertains

En plus de ces deux absents, Peter Bosz ne disposera vraisemblablement pas de totues ses armes offensives pour le déplacement à Lens, puisque celui-ci a également précisé les avancées médicales de deux autres joueurs: "Aujourd'hui, on n'avait pas Coco Tolisso, Moussa Dembele et Castello Lukeba avec nous (à l'entrainement). Coco et Moussa ça va beaucoup mieux, on verra demain s'ils s'entraînent avec nous."