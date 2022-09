OL: "Je regarde avec qui on peut gagner des matchs", Bosz répond à Cherki sur son temps de jeu

Après un match avec les espoirs en début de semaine, Rayan Cherki a envoyé un message assez clair à Peter Bosz sur son temps de jeu. Ce vendredi, le coach lyonnais a réagi en conférence de presse.

La sortie médiatique de Rayan Cherki avec les Bleuets s’est invitée à la conférence de presse de Peter Bosz. Présent face aux médias ce vendredi, à deux jours du déplacement à Lens en clôture de la 9e journée de Ligue 1 (dimanche à 20h45), le coach de l’Olympique Lyonnais a répondu à son jeune attaquant, qui lui avait envoyé un message assez clair sur son temps de jeu lundi à l’issue d’un match avec les Espoirs.

"Je sais qu'il est très populaire, c'est super pour les supporters et Rayan. Moi je regarde avec qui on peut gagner des matchs. C’est mon repère. Si je pense que c'est avec lui, il va jouer. Si je pense qu'on a plus de chance de gagner avec un autre joueur, ce sera l’autre joueur, a tranché le technicien lyonnais, avant de louer les qualités de son joueur. Il a des qualités vraiment spécifiques, dont les passes décisives. C'est un mec avec deux pieds, il peut faire la différence de cette manière. Jusque-là, il était remplaçant, à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas."

Aucune titularisation cette saison

Cherki n’a pour l’instant jamais connu les joies d’une titularisation en club cette saison. Le Lyonnais a dû se contenter d’entrées en jeu en fin de match, cumulant au total seulement 104 minutes passées sur le rectangle vert. Malgré cette faible utilisation, il s’est néanmoins distingué avec trois passes décisives.

"Je me dis que mon heure viendra à un moment ou un autre. Je suis patient, même si l’impatience commence à se faire ressentir, avait confié Cherki après ses deux passes décisives lors du nul des Bleuets contre la Belgique. Mais je ne pense pas qu’il (Peter Bosz) me considère comme un joker parce que je bosse tous les jours, et sur mes entrées j’essaie de montrer que je peux apporter énormément au collectif de mon club." Aura-t-il l’occasion de le prouver à Bollaert dimanche soir ?