Lens – Lyon : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

C’est l’une des affiches les plus attendues de cette journée de championnat. Lens reçoit l’Olympique Lyonnais au stade Bollaert. Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Lens – Lyon ?

Les Gones se déplacent à Lens pour tenter de récupérer leur place dans le top 5. Les joueurs de Peter Bosz ont enchaîné trois défaites face à Lorient, Monaco et le PSG (0-1) lors de la huitième journée.

Désormais ex aequo avec Lille, 13 points, les lyonnais n’ont plus le choix et doivent aller chercher la victoire contre le RC Lens. Les Lensois, de leur côté, sont invaincus. Le match nul à Nantes (0-0) permet à Lens de remonter à un point du podium. Pour ce match arbitré par Benoît Bastien, Franck Haise peut compter sur le retour de sélection de Seko Fofana. Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Lens – Lyon ?

Assistez au match Lens – Lyon ce dimanche 2 octobre à partir de 20 heures 45 en direct sur la chaîne Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime. Vous pouvez suivre 80 % des matchs de la Ligue 1 Uber Eats en souscrivant l’offre d’abonnement mensuelle Le Pass Ligue 1 au prix de 12, 99 euros par mois, ou l’offre saison au prix de 99 euros par an. Vous retrouvez Thibault Le Rol chaque semaine pour la présentation des rencontres du vendredi soir et du dimanche à 20 heures 45. Par ailleurs, avant et après chaque match, les consultants, dont Thierry Henry, vous donnent rendez-vous pour des émissions spéciales. Ainsi, ils analysent et décryptent les enjeux des matchs et vous partagent leurs pronostics. Vous avez manqué un duel ? Marina Lorenzo retrace pour vous les temps forts de la journée de championnat, chaque week-end dans l’émission “Dimanche Soir Football”.

