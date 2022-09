France espoirs: la liste de l'équipe de France Espoirs

Sylvain Ripoll a communiqué sa liste de 23 joueurs qui représentera l'équipe de France espoirs face à l'Allemagne et la Belgique en matchs amicaux.

Pas de grande surprise dans la liste de Sylvain Ripoll pour les prochains matchs amicaux de l'équipe de France Espoirs. L'entraîneur des Bleuets fait confiance à ses cadres et s'appuie sur des joueurs d'expérience pour affronter l'Allemagne et la Belgique. Pas de changement du côté des gardiens. Comme en mai, Fofana, Dietsch et Meslier sont appelés. En défense et au milieu de terrain, seuls les joueurs blesssés ou promus en équipe de France A pour la Ligue des nations sont remplacés. Deux nouvelles têtes font leur apparition en attaque.

Promu chez les grands, Benoît Badiashile est remplacé par Bafodé Diakité, auteur d'un bon début de saison avec le LOSC. Tanguy Kouassi, qui a retrouvé du temps de jeu à Séville, est appelé à la place d'Omari, blessé. Au milieu de terrain, les mêmes têtes qu'en mai refont leur apparition, à l'exception de Camavinga, appelé chez les A. Il n'est pas remplacé (Cherki, appelé avec les attaquants peut dépanner au milieu).

C'est sur le plan offensif que la liste de Sylvain Ripoll réserve le plus de surprises. Matthis Abline, qui a pourtant joué récemment avec Rennes, est éjecté de la liste pour faire la place à un ancien rennais, Georginho Rutter, auteur d'un excellent début de saison avec Hoffenheim.

La liste des 23 Bleuets

Gardiens: Dietsch - Fofana - Meslier.

Défenseurs: Diakité - Fofana - Gusto - Kalulu - Kouassi - Lukeba - Merlin - Truffert.

Milieux de terrain: Caqueret - Chotard - Diop - Koné - Le Fée - Thuram.

Attaquants: Cherki - Ngoumou - Cho - Gouiri - Kalimuendo - Rutter.