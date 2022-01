OL-Saint-Etienne: Dupraz interpelle le patron des arbitres français après le derby

L’entraîneur des Verts Pascal Dupraz n’a pas compris pourquoi Antony Gautier, l'arbitre du derby OL-Saint-Etienne (1-0) qui s'est tenu vendredi au Groupama Stadium en ouverture de la 22eme journée de Ligue 1, n’a laissé que deux minutes de temps additionnel en fin de match. Le coach stéphanois réclame des explications auprès de Pascal Garibian, directeur technique de l’arbitrage à la FFF.

Pascal Dupraz ne connait toujours pas le goût de la victoire en Ligue 1 avec Saint-Etienne. Avec un bilan de trois défaites en autant de rencontres en championnat, l’opération sauvetage débutée face à Nantes est pour l’instant un échec. Dur à digérer surtout que le dernier revers en date de l'ASSE, vendredi lors du derby face au voisin lyonnais (1-0) comptant pour la 22e journée de L1, lui laisse un goût amer en travers de la gorge.

"Je suis certain que M. Garibian a une plume brillante et qu’il va m’écrire"

L’ancien entraîneur de Caen n’a pas compris pourquoi Antony Gautier n’a laissé que deux minutes de temps additionnel en fin de rencontre. Et plutôt que de s’en prendre à l’arbitre du match, il a directement interpellé Pascal Garibian, le directeur technique de l’arbitrage à la FFF, en conférence de presse. "Je m'adresse à Monsieur Garibian, le patron des arbitres. Pour ma curiosité et pour que je comprenne un point du règlement, j'aimerais poser cette question : comment peut-on donner six minutes de temps additionnel contre Lens (défaite 2-1), avec un maximum de remplacements et des incidents de jeu qui contraignent les soigneurs à entrer sur le terrain, et mettre deux minutes d'arrêt de jeu ce soir ?"

Et Pascal Dupraz de poursuivre : "Je ne comprends pas. Je suis certain que M. Garibian a une plume brillante et qu’il va m’écrire. S’il peut m’expliquer... Je ne parle pas de l’arbitrage de M. Gautier et de ses assesseurs. Il y a eu neuf changements, logiquement ça doit faire plus de deux minutes, même si ça n'aurait certainement rien changé au résultat final. Je ne veux surtout pas me réfugier derrière ça mais je veux comprendre", conclut le coach des Verts.