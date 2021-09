OL-Strasbourg: des nouvelles rassurantes pour Liénard après son malaise

Dimitri Liénard a été victime d’un malaise dans les dernières minutes du match OL-Strasbourg, ce dimanche soir en Ligue 1. Julien Stéphan, l’entraîneur strasbourgeois, et son coéquipier Alexander Djiku ont donné des nouvelles rassurantes après la rencontre.

Frayeur pour Dimitri Liénard. Le milieu de terrain ou latéral gauche du Racing Club de Strasbourg s’est effondré sur la pelouse du Groupama Stadium, ce dimanche soir, dans le temps additionnel (90e+2) du match de la 5e journée de Ligue 1 face à l’OL (3-1). Et il a été évacué sur une civière. Après le coup de sifflet final, devant les médias, les Strasbourgeois se sont montrés plutôt rassurants à propos de leur habituel capitaine (33 ans).

"Il nous a rejoint au vestiaire après le match, a expliqué son coéquipier Alexander Djiku en conférence de presse. Il nous a juste dit que c’était un malaise. Tout allait bien. Il a fait quelques tests mais tout va bien."

Stéphan: "Il marchait, il avait retrouvé ses esprits"

"Dimitri s’est mal senti sur le terrain, a ajouté l’entraîneur de Strasbourg, Julien Stéphan. Il a été pris en charge tout de suite par des gens compétents. On a pu le récupérer dans le vestiaire, un peu plus tard. Il récupère, doucement. J’ai pu le voir seulement quelques secondes. Il marchait, il avait retrouvé ses esprits. Le docteur et le staff médical détermineront la marche à suivre pour ce soir et cette nuit."

Sur le banc au coup d’envoi, Dimitri Liénard avait remplacé Anthony Caci, blessé, dès le début de la seconde période (46e). Cette frayeur a semé l'inquiétude parmi les amateurs de football, trois mois après les images glaçantes de l'arrêt cardiaque en plein match de l'Euro du Danois Christian Eriksen, dont la vie a été sauvée par le personnel médical grâce à un massage cardiaque à même la pelouse.