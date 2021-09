OL-Strasbourg, les compos: Shaqiri démarre, Boateng doit encore patienter

Après avoir signé sa première victoire de la saison avant la trêve, l'OL veut enchaîner ce dimanche à Strasbourg (20h45), en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Jerome Boateng est sur le banc côté lyonnais, mais Xherdan Shaqiri débute.

L'OL et Strasbourg ne partent pas forcément avec les mêmes ambitions en début de saison mais après les quatre premières journées de Ligue 1, c'est un peu même combat. Avant de s'affronter ce dimanche au Parc OL, en clôture de la cinquième journée, les deux équipes sont le ventre mou. Et des deux côtés, la première victoire est venue juste avant la trêve internationale: à Nantes (1-0) pour les Lyonnais, contre Brest (3-1) pour les Alsaciens.

"Après ne pas avoir gagné les trois premiers matchs, ce succès à l'extérieur, à dix, était bon pour la tête et la santé. J'espère qu'on pourra s'appuyer dessus pour l'avenir, se réjouissait Peter Bosz en conférence de presse cette semaine. Est-ce que la fin du mercato a aidé? Absolument. Il faut le dire. Il y a eu beaucoup de rumeurs depuis mon arrivée, là au moins le groupe est là jusqu'en janvier, c'est clair. Il y a plus de concentration dans le groupe. Je ne peux pas vous dire pourquoi, si c'est juste la fin du mercato, où l'apport de joueurs qui ont joué dans des grands clubs, c'est possible aussi, mais je vois des joueurs plus concentrés à l'entraînement."

>>> Suivez le match OL-Strasbourg en direct

Boateng dans le groupe mais pas titulaire

La grande nouveauté du côté du onze de départ aligné par le technicien de Lyon, c'est justement une recrue, avec la présence de Xherdan Shaqiri. L'attaquant suisse, arrivé en fin de mercato, va disputer sa première rencontre sous ses nouvelles couleurs, associé à Houssem Aouar, Karl Toko Ekambi et Moussa Dembélé.

Il faut en revanche patienter encore un peu pour l'autre recrue phare de l'été: après sa condamnation cette semaine pour violences conjugales sur son ex compagne, Jerome Boateng fait sa première apparition dans le groupe. Mais il est sur le banc au coup d'envoi de la rencontre.

La compo de l'OL

Lopes – Gusto, Diomandé, Denayer, Emerson – Mendes, Guimaraes – Shaqiri, Aouar, Toko-Ekambi – Dembélé

Remplaçants : Lukeba, Paqueta, Henrique, Cherki, Keita, Slimani, Caqueret, Boateng, Pollersbeck

La compo de Strasbourg

Sels - Guilbert, Perrin, Djiku, Caci, Le Marchand - Prcic, Bellegarde, Thomasson - Gameiro, Ajorque

Remplaçants : Kawashima, Nyamsi, Aholou, Lienard, Siby, Diarra, Kandil, Waris, H.Diallo