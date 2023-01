OL: Textor croit encore en une qualification en Coupe d''Europe et fait passer des messages aux joueurs

Deux jours après un match nul des Gones à Nantes (0-0), le propriétaire de l'OL, l'Américain John Textor, a indiqué ce vendredi qu'il croyait toujours à une qualification de son club pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. Huitième de L1, Lyon accueillera Strasbourg samedi soir pour le compte de la 19eme journée de championnat.

Le multi-millionnaire américain et nouveau propriétaire de l'Olympique Lyonnais John Textor, en visite au centre d'entraînement à Décines-Charpieu (Métropole de Lyon), a estimé vendredi "qu'une qualification européenne était encore possible" pour l'OL, actuellement huitième de Ligue 1.

"L'OL a l'habitude d'être en haut du classement. Je pense qu'une qualification pour l'Europe est encore possible. Il y a une série de cinq à six matchs contre des équipes de la seconde partie de tableau. On ne peut pas continuer à perdre des points contre ce genre d'équipes", a commenté l'homme d'affaires, accompagné par Jean-Michel Aulas, désormais président exécutif, devant quelques journalistes. "On a un excellent entraîneur, des joueurs de retour, des leaders... L'avenir sera passionnant. On peut revenir, avec une certaine constance, dans le Top 3 mais ce que nous voulons, c'est gagner", a-t-il poursuivi.

"Je ne suis pas surpris de la situation au classement parce qu'on est à peu près à la même position que la saison dernière. Il y a eu pas mal de situations inhabituelles mais c'est le football même si je n'utiliserai pas cette excuse à chaque fois", a encore dit John Textor qui assistera samedi à Lyon-Strasbourg (21h). "Je pense qu'on est toujours déçu quand on a un groupe talentueux. L'OL a eu l'habitude de gagner des championnats et on fait tout pour y arriver", a-t-il ajouté.

"Certains joueurs partiront"

Au sujet du mercato, l'homme d'affaires a assuré vouloir "renforcer l'effectif, avec de l'expérience". "Nous avons une équipe à améliorer, qui va grandir. Certains joueurs partiront. Dans le football, quand quelqu'un part, on le remplace avec quelqu'un de meilleur", a-t-il confié. "Je ne suis pas là pour prendre des décisions dès le premier jour. Je suis là pour écouter, entendre".

Sur le sujet de la vente, conclue officiellement le 19 décembre, le nouveau propriétaire a rappelé qu'"OL Groupe est une société cotée en bourse et nous prenons cela très au sérieux". "Quand la presse écrit des choses qui sont peut-être absurdes, on est obligé de garder le silence. Les négociations ont été compliquées, oui, mais il y avait treize banques et 47 avocats. Ensemble, nous avons dû régler quelques problèmes. Avant de devenir partenaires, nous avons travaillé ensemble. Nous nous entendons très bien avec Jean-Michel (Aulas), j'espère apprendre beaucoup de lui et pouvoir lui apporter quelque chose", a-t-il également dit.