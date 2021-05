OL: surprise, la suspension de De Sciglio en stand-by, il pourra affronter Lorient

Alors qu'il devait manquer la réception de Lorient, samedi, pour cause de suspension après son carton rouge reçu à Monaco, Mattia De Sciglio pourra finalement être aligné par Rudi Garcia. Il doit ce renversement de situation au CNOSF.

Soulagement pour Rudi Garcia. L’entraîneur de l’OL pourra finalement compter sur Mattia De Sciglio pour affronter Lorient, samedi (17h), à l’occasion de la 36e journée de Ligue 1. Le polyvalent défenseur italien devait pourtant être suspendu pour cette rencontre après avoir été exclu au terme de la bagarre survenue au coup de sifflet final du match contre Monaco (3-2), dimanche dernier. Comme Marcelo, lui aussi sanctionné d’un carton rouge pour sa participation aux échauffourées, De Sciglio a écopé d’un match de suspension. Il était donc prévu qu’il soit absent face aux Merlus.

Un casse-tête en moins pour Garcia

Mais dans un communiqué publié ce vendredi, l’OL annonce un renversement de situation. Le club n’a pas hésité à saisir la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) concernant la décision de la commission de discipline de la LFP visant De Sciglio.

"La conférence des conciliateurs a désigné Philippe Missika en qualité de président pour entendre les parties le mardi 11 mai prochain. En conséquence de cette désignation, la décision de la commission de discipline est suspendue en attendant la proposition de la conférence des conciliateurs. De ce fait, Mattia De Sciglio pourra participer à la rencontre de la 36ème journée de Ligue 1 contre Lorient, ce samedi 8 mai à 17h00 au Groupama Stadium", indique l’OL, qui ne communique pas en revanche sur Marcelo.

Sauf nouvelle surprise, Garcia sera privé de son roc brésilien mais pourra aligner De Sciglio, sans doute en défense centrale au côté de Sinaly Diomandé si Jason Denayer est contraint de déclarer forfait. Djamel Benlamri, Melvin Bard et Islam Slimani sont eux aussi incertains, alors que Maxence Caqueret et Memphis Depay manqueront à l’appel, comme Marcelo donc, pour cause de suspension. Quatrième du classement à trois journées de la fin du championnat, Lyon vise la troisième place de Monaco, passeport pour la Ligue des champions.