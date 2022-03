OL: Tetê pourra-t-il jouer face à Angers et West Ham?

L'OL a entrepris les démarches pour que le contrat de Tetê, arrivé du Shakhtar en Ukraine, soit homologué au plus vite par la LFP. L'ailier brésilien pourra ensuite être inscrit sur la liste des joueurs enregistrés pour la Ligue Europa.

Tetê pourra-t-il jouer face à Angers? Sera-t-il disponible contre West Ham? Le nouveau joueur de l'Olympique Lyonnais n'est pas encore fixé, même s'il a assuré être "prêt à jouer" sur le plan physique. Lors de la présentation à la presse de l'ailier brésilien du Shakhtar Donetsk, prêté dans le cadre des mesures de la FIFA face à la guerre en Ukraine, la direction de l'OL a expliqué jeudi mettre tout en oeuvre pour que le joueur puisse être aligné dès ce dimanche en championnat.

"Le processus est en cours. On a 48h pour le réaliser et on est confiants pour aller au bout. (...) Notre objectif est qu'il soit à la disposition de l'entraîneur dès dimanche et qualifié pour la Ligue Europa", a déclaré le directeur du recrutement Bruno Cheyrou.

L'homologation doit être faite d'ici vendredi soir

Pour que Tetê (22 ans) soit autorisé à affronter Angers au Groupama Stadium, dimanche 3 mars (17h05), la Ligue de football professionnel (LFP) doit homologuer son contrat. Celle-ci a autorisé les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 à recruter des joueurs d'Ukraine ou de Russie jusqu'au 7 avril, comme recommandé par la FIFA.

Quant au quart de finale de Ligue Europa contre West Ham, l'UEFA a fait savoir que l'enregistrement de ces joueurs devait se faire avant le 1er avril au soir. Mais pour que la liste soit mise à jour, l'homologation de la LFP est nécessaire, comme l'explique l'instance européenne: "Pour être qualifié pour participer aux compétitions de l’UEFA susmentionnées, ce nouveau joueur doit, entre autres, être dûment inscrit auprès de l’association nationale comme jouant pour le club concerné conformément aux à la réglementation de l’association et à celle de la FIFA".