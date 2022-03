Mercato: l'OL officialise l'arrivée de Tetê jusqu'à la fin de la saison

Comme pressenti depuis plusieurs heures, l'ailier du Shakhtar Donetsk Tetê s'engage avec l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin de la saison. Une arrivée précieuse pour les Gones qui auront des rencontres importantes à jouer durant les prochaines semaines.

Le mercato provisoire mis en place par la Fifa concernant les joueurs jouant en Ukraine permet à l'Olympique Lyonnais de renforcer son effectif. Comme pressenti depuis plusieurs heures, Tetê (22 ans) s'engage jusqu'à la fin de la saison avec les Gones. L'ailier arrivé en provenance du Shakhtar Donetsk sera présenté ce jeudi en conférence de presse accompagné de Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou.

Via un communiqué, le club s'est félicité de cette arrivée: " L’arrivée de Tetê vient ainsi renforcer l’effectif de Peter Bosz, à l’aube du sprint final en Ligue 1". Actuellement dixième au classement, Lyon n'a plus le droit à l'erreur et la venue de celui qui compte neuf buts cette saison pourrait représenter un tounant inespéré.

Un atout offensif précieux pour la Ligue Europa

En plus de cela, le Brésilien devrait pouvoir participer à la double confrontation en Ligue Europa face à West Ham. Son expérience sur la scène européenne sera un atout de plus pour Peter Bosz: " Le joueur, formé au Gremio, a également découvert l’Europa League lors de la saison 2020-21 avec le Shakthar puis la Champions League participant à la campagne 2021-2022."

Même si son talent n'est pas contesté, Tetê risque de ne pas être en pleine possession de ses moyens d'emblée. En raison de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, l'attaquant n'a plus joué en compétition officielle depuis le 11 décembre 2021. Le nouveau lyonnais a tout de même pu participer à un match amical contre le FC Astana le 18 février.