OL: Textor a jusqu'au 4 juillet pour convaincre la DNCG

INFO RMC SPORT - L'OL de John Textor doit, d'ici le 4 juillet, transmettre à la DNCG des documents pour confirmer les projets d'économies.

L’équipe de John Textor avait bien préparé son grand oral devant le gendarme financier du football français. Elle avait envoyé son nouveau plan, et donc son nouveau budget, seulement 24 heures avant le passage de ce mercredi.



Le nouveau budget présenté (clairement revu à la baisse) par l’investisseur américain lui permettrait de ne pas injecter les 60 millions d’euros demandés par écrit quelques jours plus tôt par la DNCG. Le plan repose sur des ventes de joueurs plus importantes que prévu avec les économies de salaires qui vont avec, moins d’achat de joueurs, et des économies diverses.

La cession de la section féminine de l’OL, avec l’économie de ses frais de fonctionnement, rentre dans ce cadre. Tout comme le projet de vente de la filiale américaine de l’OL Reign.

Vendre pour 70 millions d'euros

Tout le discours de Textor se tient, mais ne repose que sur des projets. La DNCG lui a donc offert un peu de temps. Elle lui demande d’ici au 4 juillet de transmettre des documents qui valident et concrétisent ces projets d’économies.

Elle tient entre autres à ce qu’il puisse concrétiser pour 70 millions de cessions de joueurs, ce qui était prévu dans le plan initial de Jean-Michel Aulas. Durant les six prochains jours, les échangent vont donc se multiplier entre le clan Textor et la DNCG qui a prévu de faire un point formel le 4 juillet sur le cas lyonnais.

"On veut convaincre la DNCG de la crédibilité de notre plan", avance une source proche de cet épineux dossier. Si la DNCG ne juge pas suffisant les éléments apportés par John Textor, elle devrait prendre une mesure d’encadrement financier. Comme celui, par exemple, d’encadrer la masse salariale.