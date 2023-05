OL: Textor veut frapper un grand coup en recrutant un dirigeant de l'OM

Responsable de la cellule de recrutement de l'OM, Matthieu Louis-Jean pourrait lâcher son poste pour occuper les mêmes fonctions du côté de l'OL, selon les informations de L'Equipe.

L’été s’annonce chargé à Lyon. Lancé dans une grande restructuration avec la prise de pouvoir de John Textor et le départ de Jean-Michel Aulas de la présidence, le club rhodanien va devoir avancer sur plusieurs chantiers. A tous les niveaux. L’une des priorités est de redéfinir l’organigramme, avec des arrivées attendues dans les semaines à venir. Textor compte d'abord donner un nouveau visage à la section recrutement.

En poste à Marseille depuis deux ans

Pour y parvenir, l’homme d’affaires américain a des vues selon les informations de L'Equipe sur un certain Matthieu Louis-Jean, actuel responsable du recrutement du côté de… l’OM. Son profil aurait été validé par le nouveau boss de l’OL.

Ancien défenseur passé par Le Havre et Nottingham Forest, Louis-Jean, âgé de 47 ans, a notamment travaillé après sa carrière de joueur pour Nice et Manchester United, avant de rejoindre Marseille, où Pablo Longoria avait fait le forcing pour le faire venir en 2021. Deux ans plus tard, il pourrait donc filer chez un rival.

Concernant l'organisation du club, Textor a aussi récemment expliqué sa volonté de ne pas rester PDG. "Le PDG doit être ici à Lyon, avec des racines, une histoire, une culture de cette région, avait-il indiqué en conférence de presse le 9 mai. Honnêtement c’est l’un des meilleurs jobs, occuper un tel poste à l’OL, ce n’est pas compliqué de convaincre les gens de venir. Ce n’est pas mon intention de rentrer dans les chaussures de Jean-Michel Aulas, d'autant qu'elles seraient bien trop grandes pour moi. Je suis CEO (président) mais PDG par intérim, on veut trouver une autre personne."

Actuel 7e de Ligue 1, et quasiment écarté de la course aux places européennes, l'OL accueille ce vendredi Monaco (21h) en ouverture de la 36e journée de Ligue 1.