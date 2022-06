OL: un joueur lyonnais interpellé après une course-poursuite avec la police en Bretagne

Selon les informations du Télégramme et de Ouest-France, un jeune homme de 20 ans évoluant à l'Olympique lyonnais a refusé de s’arrêter à un contrôle de police, ce lundi à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) et a donc entamé une course poursuite avec les autorités locales. Il roulait malgré une suspension de permis.

Des vacances animées pour un Lyonnais. Ce lundi, en fin d’après-midi, un jeune footballeur de l'OL aurait tenté de déjouer un contrôle des motards de la CRS de Rennes, postés à Saint-Brieuc dans le centre-ville, affirme Le Telegramme, une information ensuite confirmée par Ouest-France.

Une course-poursuite vite arrêtée

Il aurait refusé de s’arrêter au contrôle routier en empruntant une voie de bus. Les forces de l’ordre auraient alors pris en chasse le conducteur, une course-poursuite de quelques instants s’en est suivie.

Le jeune conducteur n'est pas allé bien loin et "a percuté une barrière de la ville", détaille le parquet dans des propos rapportés par Ouest-France. Le jeune aurait tenté de poursuivre sa fuite, mais son véhicule, qui appartenait à sa mère, était trop endommagé. "Les pneus auraient souffert et surtout, l’affaire a déclenché les airbags. Malgré cela, il aurait tenté de poursuivre sa route. En vain", écrit Le Télégramme.

Une convocation en janvier 2023

Interpellé par les policiers, il n'a pas été placé en garde à vue, mais entendu au commissariat de Saint-Brieuc, où il aurait reconnu l’essentiel des faits qui lui sont reprochés.

Le joueur conduisait malgré une récente suspension de son permis de conduire, et sans assurance. Il sera convoqué en janvier 2023 pour comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.