OL: Vercoutre revient, Juninho n'entraînera pas

Selon nos informations, Rémy Vercoutre devrait devenir le futur entraîneur des gardiens de l'OL la saison prochaine. Quant à Juninho, un temps pressenti pour prendre la relève de Rudi Garcia sur le banc, il ne sera pas le prochain coach lyonnais.

Les choses vont bouger du côté de Lyon cet été. Et très vite. Outre le départ acté de la star de l'effectif lyonnais, Memphis Depay, en fin de contrat, cela devrait également s'agiter en coulisses pour le staff de l'OL.

Vercoutre de retour au bercail avec les gardiens

Selon nos informations, l'entraîneur des gardiens Christophe Revel, arrivé en juillet 2020 et dont le contrat n'était que d'une année, va céder sa place à un ancien de la maison, à savoir Rémy Vercoutre. L'ancien gardien n°2 de la grande époque lyonnaise, qui a évolué au club entre 2002 et 2014 et remporté cinq titres de champion de France, était déjà évoqué l'an passé pour reprendre les rênes. Cela sera chose faite dès le 1er juillet, date de reprise de l'effectif professionnel qui enchaînera ensuite avec un stage en Espagne.

Ces dernières semaines, le nom de Rémy Vercoutre revenait également avec insistance du côté d'Angers. Gérald Baticle, actuel adjoint de Rudi Garcia et qui devrait être le successeur de Stéphane Moulin à la tête du SCO, aurait souhaité emmené dans ses bagages à Angers celui qui a terminé sa carrière au Stade Malherbe en 2018. Mais cela ne sera pas le cas.

Juninho ne remplacera pas Garcia

Sur le banc des Gones, on cherche un successeur à Rudi Garcia, en fin de contrat. Quoi qu'il en soit, ce ne sera pas Juninho. Un temps pressenti, le directeur sportif du club ne deviendra pas coach de l'OL la saison prochaine.