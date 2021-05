Ligue 1: Baticle, prochain entraîneur d'Angers

Après le départ de l'emblématique Stéphane Moulin à la fin de la saison, Angers aura un nouvel entraîneur. Il devrait s'agir de Gérald Baticle, adjoint de Rudi Garcia à l'OL.

Angers tient son prochain entraîneur. Après le départ acté de Stéphane Moulin, le SCO devrait faire confiance à Gérald Baticle (51 ans), actuellement adjoint de Rudi Garcia à l’OL, et en fin de contrat cet été, pour lui succéder sur le banc du club. Titulaire du BEPF, nécessaire pour postuler à un tel poste, depuis 2020, Gérald Baticle va donc plier et ranger ses affaires après avoir posé ses valises dans la région lyonnaise il y a près d’une décennie. L’annonce officielle de sa prise de fonction ne devrait pas intervenir avant la fin de la saison, en revanche, afin d’assurer proprement la succession et rendre à Moulin tous les honneurs qu’il mérite.

Moulin attendu à Caen

"Il y a toujours des candidats qui se manifestent, mais je pense que nous allons en rester là. L’idée n’est pas de multiplier les entretiens. Plus maintenant. Le choix de Saïd Chabane est arrêté. En fin de semaine, il devrait entériner sa décision", confiait la semaine passée à Ouest France le président délégué du SCO d’Angers, Philippe Caillot. Le dirigeant en profitait pour dessiner le portrait du technicien choisi pour remplacer Stéphane Moulin la saison prochaine: "C’est quelqu’un qui est aujourd’hui en Ligue 1 (...) Enfin, quand je dis en Ligue 1, il faudrait plutôt dire que c’est une personne qui a le potentiel d’être en Ligue 1."

Stéphane Moulin, de son côté, est fortement pressenti à l’étage inférieur, en Ligue 2, où il devrait prendre les rênes de l’équipe première du Stade Malherbe de Caen. Après dix saisons passées à Angers, Moulin est de toute façon en quête d’un nouveau défi. En 2011, à 43 ans, il avait déjà récupéré les rênes d’un club de Ligue 2. Avec lui, Angers est monté en Ligue 1 lors de la saison 2014-2015. C’est au mois de mars de cette année que Stéphane Moulin avait rendu publique sa décision de terminer l’aventure avec Angers. A l’époque, déjà, le nom du coach angevin circulait alors du côté du SM Caen.