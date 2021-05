La belle déclaration d'amour de Depay à l'OL avant son dernier match

Avant de disputer son dernier match avec l'OL face à Nice dimanche, au Groupama Stadium, Memphis Depay a accordé une interview à L'Équipe parue dans le journal ce vendredi. À quelques semaines de la fin de son contrat, le Néerlandais fait une belle déclaration d'amour à l'OL et évoque son avenir.

Quatre ans et demi après son arrivée à Lyon, Memphis Depay va faire ses valises pour de bon. En fin de contrat dans un peu plus d'un mois, l'attaquant néerlandais va quitter l'OL et sera libre de s'engager où bon lui semble. À deux jours de son 178e et dernier match sous les couleurs lyonnaises, dimanche face à Nice lors de la dernière journée de Ligue 1, Depay a accordé une interview à L'Équipe, parue dans l'édition de ce vendredi.

Arrivé à 23 ans dans le Rhône, Depay explique avoir "changé et grandi. Ici, je suis devenu un homme". Un homme de 27 ans qui arrive à un tournant de sa carrière et a fait de Lyon "[sa] maison. Cela fait bizarre de penser que c'est mon dernier match ici". Alors que certains supporters lyonnais optimistes espéraient encore voir Depay prolonger à l'OL, cette interview a tout d'un au-revoir, avant que le Néerlandais ne se plonge dans la préparation à l'Euro qu'il disputera avec les Pays-Bas.

"J'ai tout aimé, le club, le stade, les supporters"

Mais d'ici là, "la seule chose qui compte, c'est de qualifier l'OL pour la Ligue des champions", insiste Depay. Car le meilleur joueur lyonnais de la saison veut rendre au club qui lui a permis de confirmer a plus haut niveau après avoir montré de belles promesses au PSV Eindhoven en début de carrière. "Je peux partir avec plein de bons sentiments: j'ai tout donné, et en retour, le club m'a de nouveau rendu heureux d'être footballeur. J'ai tout aimé, le club, le stade, les supporters", explique Depay.

Un bel hommage, qui s'étend également à Jean-Michel Aulas: "Le président, vraiment, est un homme magnifique, que tout le monde respecte ici, et je voulais lui dire que j'ai été très heureux qu'il m'ait amené ici." Finalement, après quatre saisons et demi à Lyon, Depay n'affirme avoir qu'un seul regret: "Quand je me retourne aujourd'hui, c'est un trophée qui me manque. C'est très difficile pour moi, de me dire que je n'ai rien gagné à Lyon."

Le FC Barcelone intéressé, d'autres clubs également

Passée la belle déclaration d'amour à l'égard de l'OL, Depay s'est également exprimé sur son avenir. "Il va falloir que je prouve aux trois ou quatre plus grands clubs européens que je peux faire la même chose (22 buts et 10 passes décisives sur une saison, ndlr) chez eux. C'est mon but. Je veux aller dans l'un des deux ou trois meilleurs clubs des cinq grands championnats européens. Où ce sera, je ne sais pas encore, ce n'est pas encore clair mais c'est mon objectif", affirme le Néerlandais à L'Équipe.

Le Lyonnais a confirmé l'intérêt du FC Barcelone, "mais d'autres clubs le sont également (intéressés, ndlr). Et il n'y a rien de fait". Un départ en Catalogne dépendra très certainement de l'avenir de Ronald Koeman, sur la sellette du côté du Barça. Depay, qui s'est récemment séparé de ses agents pour négocier lui-même son prochain contrat, souhaite pourtant temporiser: "Je vais me concentrer sur l'Euro, et je ne suis pas pressé. C'est une décision qui mérite d'être réfléchie."

Une décision charnière pour le joueur de 27 ans, qui devra confirmer dans son prochain club ses qualités, après un premier passage compliqué du côté de Manchester United entre 2015 et 2017. Trop jeune lors de son transfert chez les Red Devils, Depay s'était relancé du côté de Lyon. Quatre ans et demi plus tard, c'est marqué du sceau de l'OL qu'il va poursuivre sa carrière, en Ligue 1 ou ailleurs.