OL: "Stop, vous faites trop de dégâts", Rothen exhorte Aulas à prendre du recul

Alors que l’Olympique Lyonnais traverse une crise sur le plan sportif, Jérôme Rothen estime que le président des Gones Jean-Michel Aulas devrait céder les pouvoirs au nouveau propriétaire américain John Textor.

Mais où va l’Olympique Lyonnais ? A mi-championnat, le club lyonnais ne pointe qu’à une très décevante 9e place à 17 points du podium. Un classement loin des ambitions affichées en début de saison. Pour Jérôme Rothen, Jean-Michel Aulas, le président historique de l’OL toujours en poste malgré l’arrivée John Textor aux commandes du club, doit passer la main.

"Je pense que John Textor doit passer la vitesse supérieure, a déclaré l'ancien milieu gauche dans Rothen s’enflamme vendredi sur RMC. Il y a eu un accord. Jean-Michel Aulas reste à la tête du groupe OL pendant au moins trois ans. Il peut aussi prolonger derrière. Mais j’ai envie de dire à John Textor que les derniers mouvements ne donnent pas raison à Jean-Michel Aulas. Notamment sur les résultats sportifs. On a laissé beaucoup de chance à Jean-Michel Aulas. C’était son club mais aujourd’hui ce n’est plus son argent. Il n’en a qu’une partie, il n’est plus majoritaire".

"Quand il tape du poing sur la table, on a l’impression que les joueurs s’en foutent"

Et quand il le fait, comme ce fut le cas avec l’arrivée de Juninho au poste de directeur sportif, cela se termine mal : "Au bout de quelques semaines, ça ne se passait pas bien et il a repris les rênes, rappelle Jérôme Rothen. Il y a des présidents qu’on peut mettre en retrait de la politique sportive mais Jean-Michel Aulas, il s’est toujours occupé de tout!"

Pour l’ancien joueur du PSG, il est donc désormais temps pour JMA de passer le témoin : "Aujourd’hui, quand il tape du poing sur la table, on a l’impression que les joueurs s’en foutent ! Je n’ai rien contre l’âge de Jean-Michel Aulas (73 ans) mais aujourd’hui stop ! J’ai envie de le voir dans les tribunes car c’est un historique du club mais s’il vous plait, prenez du recul ! Aujourd’hui, sportivement, vous faites beaucoup trop de dégâts."