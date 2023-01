Mentions, avertissements… le conseil de classe de la Ligue 1 à mi-championnat

Avec la défaite du PSG à Rennes (1-0) dimanche soir au Roazhon Park s'est achevée la fin des matchs aller en Ligue 1. Avant d'entamer la seconde partie du championnat, RMC Sport a distribué les bons et les mauvais points à l'heure du premier bilan de la saison.

MENTION TRES BIEN

Si le conseil de classe avait eu lieu avant la Coupe du monde, le PSG, leader invaincu en 15 rencontres et emmené par un trio Mbappé-Neymar-Messi souvent irrésistible, aurait obtenu la plus belle des mentions. Mais Paris a déjà chuté deux fois en 2023, dont une fois face à Lens. Au vu de l’effectif et des ambitions affichées en début de saison, seul les Sang&or mérite donc nos félicitations. Dauphin séduisant et meilleure défense du championnat (13 buts encaissés), le RCL compte une défaite de moins que le PSG et s’affirme de plus en plus comme un épatant candidat à la Ligue des champions voire au titre. Pour ne rien gâcher, alors que l’atmosphère est parfois nauséabonde dans certains stades de l'élite, l'ambiance du stade Bollaert reste fantastique et le public lensois exemplaire à l’image de son ovation pour Kylian Mbappé, de retour après le Mondial au Qatar.

MENTIONS BIEN

Pénalisé par son début d’année 2023 (deux défaites en quatre matchs), le PSG version Christophe Galtier avait pourtant débuté la saison sur des bases impressionnantes. L’équipe parisienne fut longtemps injouable et invaincue, guidée par le meilleur buteur de L1 (Mbappé 13 buts) et les deux meilleurs passeurs (Neymar et Messi, 10 passes décisives). On a aussi retrouvé le Brésilien et l’Argentin à un niveau digne de leur statut.

Autre belle satisfaction de cette première partie de championnat, l’Olympique de Marseille. Arrivé précipitamment après le départ inattendu de Jorge Sampaoli, le très exigeant Igor Tudor a débuté son aventure à l'OM par quelques frictions avec certains joueurs. Six mois plus tard, on a déjà presque oublié les tensions. L’OM occupe la 3eme place de Ligue 1 à cinq points du PSG et avance avec le mistral dans le dos (sept victoires de rang, série en cours). Deuxième meilleure équipe à l’extérieur, la formation olympienne peut rêver d’une nouvelle qualification en Ligue des champions.

ENCOURAGEMENTS

Qui aurait misé un centime sur Lorient aux portes du Top 5 en début de saison ? Après avoir terminé l’exercice précédent à la 16eme place, les Merlus entraînés par Régis Le Bris sont 7emes de L1. Ils ont quasiment assuré leur maintien, tout en développant un football séduisant. Parcours également très surprenant pour Clermont. Au bord de la L2 en mai (17e), le club auvergnat qui possède un budget dix fois moins important que celui de l’OL, pointe à une inattendue 8eme place, avec trois points d’avance sur les Gones…

AVERTISSEMENTS DE TRAVAIL

Le bonnet d’âne, c’est Angers. Plombé par une terrible série de 11 défaites de rang (série en cours), le SCO file tout droit avec la Ligue 2. Le club de l’Anjou fait partie des équipes ayant présenté le pire bilan à mi-championnat (8 points). De Metz et Grenoble (7 unités en 2007-2008 et 2009-2010) à l’AC Ajaccio en 2013-2014 (9 points) en passant par Arles-Avignon et Troyes (8 points en 2010-2011 et 2015-16), aucune n'a réussi à se maintenir en Ligue 1 à l’issue de la 38e journée...

Au rayon des grosses déceptions, si l’Olympique Lyonnais n’est pas (encore ?) concerné par la lutte pour le maintien, le club racheté par John Textor déçoit énormément. Le retour des anciens cadres (Lacazette, Tolisso) et la prise de commandes de Laurent Blanc à la place de Peter Bosz n’ont pas métamorphosé une équipe lyonnaise sans âme et sans panache, seulement 9eme du classement à 12 unités du podium.

AVERTISSEMENTS DE CONDUITE

Il est pour les joueurs de Reims. Avec huit cartons rouges et 43 cartons jaunes, l’équipe rémoise (11e de L1) est celle qui a été la plus sanctionnée devant Montpellier. Le MHSC, justement, où rien ne va plus. En pleine galère en championnat (15e), les Héraultais ne peuvent pas compter sur le soutien de leurs supporters pour relever le niveau. A l’origine de l’interruption du match face à Nantes dimanche (0-3), les Ultras, en colère contre leur équipe, ont brandi des banderoles à caractère homophobe dénoncées ce lundi par la ministre de Sports Amélie Oudéa-Castéra.