OM-AC Milan: Clauss défend Tudor et comprend les sifflets de Vélodrome

Après la défaite de l’Olympique de Marseille face à l’AC Milan (2-0) en amical dimanche au stade Vélodrome, la recrue phocéenne Jonathan Clauss soutient son coach Igor Tudor. Et comprend la colère des supporters marseillais.

Première manquée pour Jonathan Clauss. Pour ses premiers pas au stade Vélodrome avec le maillot de l’OM, l’ex-Lensois s’est incliné 2-0 face à l’AC Milan, dimanche, lors du dernier match de préparation. Une phase peu convaincante pour les Marseillais qui ont subi trois défaites en cinq matchs et n’ont gagné que le premier face à la modeste équipe de Marignane Gignac. "Je ne pense pas qu’on soit inquiet, a indiqué Clauss au micro de RMC Sport. On a un nouveau coach, un nouveau système. Tout ne se fait pas en un jour. On va faire au mieux. On verra ce que ça donne. On suit les directives."

"Le coach ? Il faut qu’on croit en son discours"

Des consignes qui ont déjà abouti à un accrochage avec Gerson et une mise à l’écart de Jordan Amavi selon La Provence. Pour le piston droit, il n’est pourtant pas question de critiquer les choix du Croate : "Il faut lui faire confiance, soutient Clauss. Sinon ça va être compliqué. On ne peut pas, nous, tirer vers la droite et lui vers la gauche, sinon on n’avancera pas. Il faut qu’on lui fasse confiance et qu’on croit en son discours. Qu’on tire dans le même sens. On a affronté une très grosse équipe de Ligue des champions. On sait à quoi s’attendre maintenant."

Dimanche, le latéral olympien a aussi eu un petit avant-goût de ce à quoi ressemble un Vélodrome en colère. C’est sous les sifflets que les joueurs ont regagné les vestiaires la pause : "Ça se comprend car on n’a pas réussi à poser notre jeu. On a trop subi et fait trop d’erreurs. On le paye forcément contre ce genre de grosses équipes. Ça a été mieux en deuxième mi-temps. Il faut continuer à bosser et ne pas s’arrêter là-dessus." L’OM accueillera Reims dimanche en clôture de la 1ere journée de Ligue 1.