Equipe de France: Clauss ne se projette pas sur la Coupe du monde

Jonathan Clauss (29 ans), nouvel arrière droit de l’OM, a confié son ambition de s’imposer avec Marseille avant de penser à la Coupe du monde avec l’équipe de France l’hiver prochain.

Jonathan Clauss (29 ans) vit un été riche en émotions. Après deux superbes années à Lens, le latéral droit s’est engagé en faveur de l’Olympique de Marseille contre 7,5 millions d’euros. Et il érige son intégration au sein de sa nouvelle équipe comme la priorité absolue avant toute autre chose. Il ne se projette pas, par exemple, sur la possibilité de joueur la Coupe du monde avec l’équipe de France, l’hiver prochain (du 21 novembre au 18 décembre) au Qatar.

"Aujourd’hui, je suis focalisé sur autre chose"

"A l’instant T, là non, confie l’ancien Lensois dans La Provence. Pas pour l’instant. Si j’étais resté dans mon confort à Lens, j’y aurais peut-être pensé un peu plus. Aujourd’hui, je suis focalisé sur autre chose. Il y a l’adaptation, le changement de club, de vie. Tout cela prend encore un peu trop de place. Je fais étape par étape. Je vais essayer de m’installer le plus vite possible, de trouver mon cocon, d’être bien avec ma copine, de retrouver cette stabilité un peu chamboulée depuis deux, trois semaines. Ce sont les aléas du mercato, mais après on verra."

Clauss est devenu international français en mars dernier et compte désormais quatre sélections avec l’équipe de France. Retenu en juin pour les quatre premiers matchs de la Ligue des Nations, il a peu joué (seulement douze minutes en deux rencontres). Le défenseur, à l’éclosion tardive au plus haut niveau, veut d'abord faire sa place à Marseille où il s’est engagé jusqu’en 2025.

"Partout où j’ai été, je voulais que les gens comprennent que je ne suis pas là pour faire de la figuration, ajoute-t-il. J’ai envie d’être bon, de performer toutt le temps, peu importe où, quand et comment. Pour certains, cela passe par des stats, des passes décisives, des buts ça viendra si ça doit venir. (…) Pour l’instant, je m’adapte à un nouveau groupe, un nouveau coach, un nouveau club. Je donne tout, je m’arrache, je mets tout de côté, je me donne à 200%, voire 300% s’il le faut et ce que doit venir viendra. Je ferai le maximum pour être le plus performant possible. Mais après, il n’y a pas que moi qui décide."