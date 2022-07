OM-AC Milan: les sifflets du Vélodrome, une défense à l'agonie et aucun but marqué: Marseille inquiète

A une semaine de son premier match de la saison en Ligue 1, l'OM a encore envoyé des signaux très inquiétant pour son dernier match de préparation, ce dimanche face à l'AC Milan (2-0). Le Vélodrome n'a pas caché son agacement.

Les quelques sifflets d'un Vélodrome plein en disent long sur l'inquiétude: car l'OM envoie des signaux inquiétants durant cette préparation et ce fut encore le cas ce dimanche, pour son dernier amical de l'été face à l'AC Milan (2-0). Ce qui a valu aux joueurs d'Igor Tudor une bronca du stade, à la mi-temps comme au coup de sifflet final.

La défense à la rue

Outre ce mercato qui peine à décoller, outre ce changement de coach en tout début de préparation avec la démission de Jorge Sampaoli et la nomination d'Igor Tudor, un secteur inquiète plus que les autres: la défense. Ce dimanche encore, les Marseillais étaient largement en retard sur les actions offensives milanaises.

Particulièrement sur les deux buts encaissés en première période: d'abord à la 12e minute, avec un mouvement collectif splendide qui a fait valser les Phocéens et que Messias est venu conclure ; puis sur la réalisation de Giroud à la 28e, seul dans l'axe tandis que Kolasinac était à l'agonie pour couvrir le même Messias, qui a pu tranquillement centrer.

Peu d'occasions pour Marseille, qui a fini à dix

L'OM se satisfera peut-être d'avoir stoppé l'hémorragie après la pause. Il n'y a pour autant pas beaucoup de motifs de satisfaction pour les Marseillais... deux réelles occasions, pour Milik et Clauss (cinq tirs, un cadré seulement sur le match), et défensivement un gouffre à combler.

Nuno Tavares, latéral d'Arsenal, à peine entré sur le terrain, a frôlé le rouge trois minutes plus tard pour une faute sur l'intenable Messias. Il ne doit son salut qu'à la position de hors-jeu de son adversaire. Il y aura tout de même un rouge pour l'OM, à la 79e, pour un Isaak Touré averti deux fois en quelques instants seulement.

Hormis la victoire avec un score généreux face à Marignane Gignac, club de National 2 (4-1), le club phocéen a offert bien peu de joie à ses supporters durant sa préparation: lourde défaite contre le relégué anglais Norwich (3-0), revers sans âme face à Middlesbrough (2-0), match nul face à un Betis qui débute sa saison plus tard (1-1) et donc une défaite face au champion d'Italie, qui débute également sa saison une semaine plus tard. Il faudra hausser le ton dimanche, face à Reims, pour le match de clôture de la première journée de Ligue 1.