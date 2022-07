Mercato: Nuno Tavares officiellement prêté à l’OM, Tudor tient son piston gauche

L’Olympique de Marseille a officialisé ce samedi l’arrivée de Nuno Tavares. Le latéral gauche portugais (22 ans) est prêté une saison par Arsenal, a priori sans option d’achat.

Igor Tudor tient son latéral gauche. Comme pressenti, l'Olympique de Marseille a annoncé ce samedi l’arrivée de Nuno Tavares en provenance d’Arsenal. Le Portugais de 22 ans débarque sur la Canebière pour une saison en prêt, sans option d’achat. Après avoir recruté Jonathan Clauss à droite, les Phocéens disposent donc vraisemblablement de leurs deux pistons titulaires pour la saison prochaine, Tudor souhaitant instaurer un 3-4-1-2.

Il y a une dizaine de jours, le joueur avait effectué une volte-face et ne semblait plus aussi sûr de rejoindre les vice-champions de France. Mais les bonnes relations entretenues par l’OM avec Arsenal, comme en attestent les arrivées de Mattéo Guendouzi et de William Saliba l’été dernier, ont permis aux dirigeants phocéens de relancer les négociations. D'après Fabrizio Romano, l'échec des discussions entre Arsenal et l'Atalanta ont également permis à Marseille de reprendre la main.

28 matchs avec Arsenal la saison passée

Nuno Tavares a rapidement marqué les esprits après ses débuts pros avec le Benfica Lisbonne. Après un bref passage du côté de la D2 portugaise avec la réserve, le Portugais a enchaîné les matchs dans l’élite et 41 apparitions avec l’équipe première ont suffi pour convaincre Arsenal d’investir huit millions d’euros sur lui à l’été 2021. La saison passée, il a joué 28 matchs toutes compétitions confondues avec les Gunners.

"J’avais commenté son premier match avec le Benfica Lisbonne. Il était rentré arrière droit alors que c’est un gaucher. Il peut jouer des deux côtés, a confié Kevin Diaz, consultant de RMC Sport, lors d’un passage dans l’After Foot cette semaine. "Il n’a pas vraiment des mensurations de latéral puisqu’il est très grand. C’est un peu comme Nordi Mukiele, a encore analysé le consultant RMC Sport. Il est très rapide et très puissant."