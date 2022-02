OM: Alvaro en veut toujours à Neymar, qui a été "moche" avec lui

La saison dernière, l’Olympique de Marseille avait créé l’exploit en battant le PSG au Parc des Princes (0-1). Mais la brouille entre Alvaro Gonzalez et Neymar avait presque fait oublier le succès des Phocéens. Invité par As à revenir sur cette dispute avec le Parisien, l’Espagnol est loin d’avoir oublié cette altercation.

Insultes et chambrages, ces mots résument assez bien la relation qu’entretiennent Alvaro Gonzalez et Neymar. Tout commence en septembre 2020. L’Olympique de Marseille surprend son ennemi juré, le PSG, au Parc des Princes avec une victoire (1-0). Mais la fin de match va voir le défenseur marseillais et l’attaquant parisien avoir une grosse dispute. Le Brésilien - qui accuse l'Espagnol de propos racistes à son encontre - écope même d’un carton rouge.

Publiquement pointé du doigt par Neymar à l'époque, Alvaro a accepté de revenir auprès d’AS sur cette dispute. Et en 2022, un an et demi après l'altercation, l’Espagnol est loin de porter le joueur de 30 ans dans son cœur: "Personnellement je ne veux pas me souvenir de lui parce qu'il a été moche ("fue feo", en VO), il s’est très mal comporté envers moi d'un point de vue football mais aussi sur la vie privée", explique Alvaro. Rappelons que les deux hommes ont, en plus, eu de nombreux échanges sarcastiques sur les réseaux sociaux.

Alvaro élogieux envers Messi

Neymar n’est pas le seul joueur avec qui Alvaro a eu une altercation. Lors de son passage à l’Espanyol Barcelone en 2016, l’Espagnol avait lancé à l’Argentin Lionel Messi: "Tu es vraiment petit, minuscule." Ce à quoi, la Pulga avait rétorqué: "Toi, tu es vraiment nul au football."

Malgré cet échange, le Marseillais affirme respecter Messi pour sa carrière et son talent: "C’est un gars super-concentré. C’est un professionnel. Il a encore des années à donner parce qu’en plus de son talent au football que tout le monde peut voir, je pense qu’il a une mentalité spéciale et cela se voit sur le terrain. Il nous donne matière à parler que grâce à son football et à ses actes."

Si ses deux rivaux jouent aujourd’hui au PSG, Alvaro a clairement une préférence entre Messi et Neymar. Les trois hommes auront l'occasion de s'affronter lors du Classique prévu pour le 17 avril.