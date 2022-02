PSG-Real: "Avec Messi, Mbappé et Neymar, difficile de perdre un match", estime Thuram

À trois jours du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid (à suivre en direct sur RMC Sport 1), Marca publie une interview de Lilian Thuram. Pour l'ancien défenseur français international, le PSG est "favori" grâce à son effectif.

"S'il y a un favori pour ce match, je crois que c'est le PSG", a déclaré Lilian Thuram, au sujet du huitième de finale de Ligue des champions qui oppose le club de la capitale au Real Madrid. À trois jours de ce choc, prévu mardi soir au Parc des Princes (21h00 sur RMC Sport 1), le champion du monde 1998 s'exprime dans une interview publiée par Marca. Il y explique que l'effectif parisien est, sur le papier, supérieur au madrilène.

"Quand vous avez Messi, Mbappé et Neymar dans une équipe, je pense qu'il est très difficile de perdre un match, ou d'être éliminé. Car ce sont les meilleurs joueurs du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est normal, c'est de gagner lorsque vous avez ces joueurs", a d'abord déclaré l'ancien défenseur.

Thuram déplore les "mensonges" sur le PSG

"Messi, ça fait une grande différence, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez l'un des meilleurs gardiens de but du monde, l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde avec Marquinhos (...) puis il y a Kimpembe, qui est un international... Je pense donc que le PSG est favori", ajoute l'ex-cadre du FC Barcelone.

Lilian Thuram, empêché de rejoindre le PSG en 2008 en raison d'une malformation cardiaque, estime en outre que les Parisiens ne sont pas considérés à leur juste valeur: "Ce qui est triste, c'est qu'on ne se souvient que des vainqueurs et que si tu ne gagnes pas, tu n'as rien fait. Mais ce n'est pas ma vérité. Il faut rappeler la réalité aux gens et arrêter de raconter des mensonges. La finale d'il y a deux ans a été jouée par le PSG. (...) L'année dernière, ils ont été éliminés par Manchester City. Le club n'a pas la même histoire que le Real ou le Bayern, et on ne peut pas lui demander de faire pareil rapidement. Pour moi, c'est injuste".