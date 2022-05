Mercato: Daniel Riolo explique dans l'After pourquoi l'Atlético a reculé sur Kamara

Lundi soir, dans l’After Foot, sur RMC, Daniel Riolo a assuré que Boubacar Kamara avait accueilli le directeur sportif de l’Atlético de Madrid d’une manière quelque peu négligée. Alors que les Colchoneros pistaient le milieu français, qui vient de quitter l’OM pour Aston Villa, ils ont été refroidis par cette attitude.

S’il a finalement choisi de rejoindre la Premier League et de s’engager avec Aston Villa, Boubacar Kamara, en fin de contrat avec l’OM, a un temps été dans le viseur de l’Atlético de Madrid. Sauf que, comme l’a rapporté Daniel Riolo lundi soir dans l’After Foot, sur RMC, l’attitude du milieu de terrain français de 22 ans au moment de rencontrer le directeur sportif du club espagnol a refroidi les Colchoneros.

"Le directeur sportif s’est dit: 'jamais on ne recrutera un mec pareil.'"

"Il a failli aller à l’Atlético, a assuré Daniel Riolo. L’Atlético s’est intéressé à lui, à un moment dans la saison, ce qui aurait été pour le coup un très bon choix pour lui. L’Atlético a même dépêché son directeur sportif qui a pris rendez-vous avec Kamara. Il est allé chez Kamara, Kamara lui a donné son adresse, il est venu, il a sonné à la porte, et là Kamara était en short, pieds nus. Le directeur sportif de l’Atlético a dit: j’ai passé la porte, je savais très bien qu’un type comme ça ne pourrait jamais signer chez nous. On n’accueille pas un directeur sportif chez soi sans égards, sans rien. Il y avait trois potes, il était pieds nus, en short, et le directeur sportif s’est dit: 'jamais on ne recrutera un mec pareil.'”

Le message énigmatique de Kamara sur Twitter

Lundi, tard dans la soirée, Kamara a posté un message énigmatique sur ses réseaux sociaux, sans que l’on sache s’il répondait aux révélations de Daniel Riolo ou s’il était destiné à Jacques Cardoze, qui a assuré lundi à BFM Marseille que l’agent de Kamara "avait promis qu’il ne partirait pas libre".

“Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Même si elle met plus de temps, la vérité finit toujours par arriver!”, a lâché le désormais ex-Marseillais, désormais engagé avec Aston Villa, le club entraîné par Steven Gerrard, jusqu’en 2027.