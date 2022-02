OM-Angers: la précision de Fulgini, la mine de Gerson... les buts d’une première période de folie

Avec quatre buts inscrits lors des 45 premières minutes, l’OM et Angers ont fait le spectacle ce vendredi, en ouverture de la 23e journée de Ligue 1.

Quel show au Vélodrome! Les acteurs de OM-Angers ont fêté comme il se doit la fin de la jauge dans les stades et le retour en masses des spectateurs dans les tribunes. Ceux qui étaient présents dans celles du stade olympien ne le regretteront pas. Ils ont assisté à l’une des plus belles périodes de la saison en Ligue 1. Peut-être même la plus belle. Disputée à 100 à l’heure, elle a été marquée par quatre buts inscrits en 13 minutes (après 21 minutes de jeu au total). Deux par le SCO puis deux par l’OM.

Le chef d'oeuvre de Gerson

C’est d’abord Fulgini qui profite d’une erreur de Gerson pour tromper Lopez d’un joli tir croisé (8e). Trois minutes plus tard, Bentaleb, avec un peu de réussite, enfonce encore plus les Marseillais (11e).

Mais dans un match complètement fou, sans temps mort, l’OM sonne la révolte avec un joli piqué de Milik sur une passe de Guendouzi (18e). Puis vient le bijou de Gerson. Sans doute vexé d’avoir fauté sur le premier but angevin, le milieu brésilien se rattrape avec une frappe exceptionnelle de 25m (21e). 2-2… ouf, on a à peine eu le temps de respirer!