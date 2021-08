OM-ASSE: les supporters stéphanois interdits de déplacement au Vélodrome

Les supporters de l’ASSE ne pourront pas se rendre à Marseille afin de soutenir leur équipe samedi lors de la 4e journée de Ligue 1 (21h). Un arrêté du ministère de l’Intérieur interdit aux fans stéphanois d’accéder à la cité phocéenne.

Le parcage visiteurs du Vélodrome sonnera creux ce week-end. Il n’y aura pas de supporters adverses lors d’OM-Saint-Etienne, samedi (21h), pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Un arrêté du ministère de l’Intérieur interdit le déplacement des fans de l’ASSE à Marseille.

Une mesure justifiée par les "troubles à l’ordre public" régulièrement causés par certains supporters au "comportement violent". Les autorités appuient leur décision en évoquant "des rixes", "des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles" et "des violences contre les forces de l’ordre" lors de plusieurs matchs de Saint-Etienne ces dernières années.

"Un risque sérieux d’affrontement"

Les supporters de l’OM sont également visés pour des faits similaires. Le tout dans un contexte électrique entre les fans des deux clubs. "Ce fort antagonisme s’est traduit par de graves affrontements nécessitant l’intervention des forces de l’ordre, dont certains membres ont été blessés par des jets de projectiles et par l’allumage d’engins pyrotechniques" dans le passé, explique l'arrêté.

Le ministère de l’Intérieur estime qu’il existe "un risque sérieux et réel d’affrontement" entre Marseillais et Stéphanois ce week-end. Les supporters de l’ASSE n’auront d’ailleurs pas le droit de se déplacer, de manière individuelle ou collective, entre les communes de la Loire, de l’Isère, de la Drôme, du Rhône, de l’Ardèche, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, de l’Allier, de la Saône-et-Loire (en plus de la commune de Marseille). Un arrêté valable toute la journée de samedi, de zéro heure à minuit.