OM-Auxerre: les Marseillais reviennent de loin et mettent la pression sur Lens... et le PSG

Mené jusqu'à un quart d'heure du terme de la rencontre face à Auxerre, l'OM a renversé la situation en deux minutes pour signer un succès capital dans la lutte pour la deuxième place (2-1). Les Olympiens prennent provisoirement quatre points d'avance sur Lens.

L'OM n'a pas manqué l'occasion. Quelques heures après la déroute de l'ASM à domicile contre Montpellier (0-4), les Marseillais s'imposent devant leur public face à Auxerre (2-1) et font un pas de géant vers le podium. Mieux que ça, ils mettent la pression à Lens, qui joue mardi à Toulouse et qui compte quatre longueurs de retard pour la deuxième place, et sur le PSG, battu par Lorient au Parc des Princes (1-3). Alors, qui sait...

Marseille démarre le match très fort, avec vingt premières minutes de jeu étouffantes. Sur les 11 tirs tentés, aucun n’est cadré, malgré Vitinha, préféré à Malinovskyi derrière Sanchez, omniprésent dans la surface (12e, 15e, 16e, 22e) et passé tout proche d’une merveille sur un enchaînement dans la profondeur (18e). Mais la plus grosse occasion est sans doute pour Kolasinac, dont la tête décroisée passe juste devant le poteau gauche sur corner (10e).

>> revivez le direct commenté d'OM-Auxerre

Sur sa première situation, Auxerre trouve pourtant la faille. Lopez dégage du poing un coup franc et le ballon revient sur Birama Touré, qui ne se pose pas de question à 25 mètres du but dans l’axe. Le capitaine bourguignon expédie une volée du plat du pied dans la lucarne gauche, lobant le gardien marseillais et refroidissant un stade Vélodrome encore plein comme un œuf. "On a vu à la vidéo qu’ils n’avaient personne à la retombée, le coach adjoint nous a dit de frapper", commentera-t-il sobrement à la pause.

L’OM aura cruellement manqué de précision dans le premier acte, avec aucun tir cadré sur 13 tentés, soit le pire ratio dans un premier acte en Ligue 1 depuis Montpellier contre Dijon en 2017 (15). En face, une seule tentative cadrée aura suffi pour faire la course en tête. Les Olympiens doivent attendre une frappe écrasée de Vitinha, encore lui, pour enfin solliciter Radu (49e). Le gardien roumain sortira une grosse parade devant Tavares, entré à la pause, quelques minutes plus tard (56e).

L'OM renverse la vapeur en deux minutes, le podium presque assuré

Malgré des Marseillais qui se font de plus en plus pressant sur le but auxerrois, le danger venant des deux côtés, les visiteurs résistent aux assauts. Sanchez (68e) et Mbemba (70e) manquent tour à tour leur tête devant le but, avant l'égalisation signée Ünder. Déjà buteur à Lyon (2-1), l'attaquant turc trouve le petit filet opposé d'une frappe croisée sur la droite de la surface (75e).

Deux minutes plus tard, Sanchez met l'OM devant, d'un tir entre les jambes de Radu et à la réception d'une ouverture de Guendouzi à la limite du hors-jeu, entré quelques minutes plus tôt (77e). Il s'agit désormais de tenir bon. Ce qui est chose faite, malgré des frayeurs venues d'Abline (83e) ou de Sakhi (90e+1), tombé sur un Lopez inspiré. L'AJA stoppe donc sa belle série (3 victoires, 1 nul) et reste pleinement concernée par la lutte pour le maintien.

Toujours dauphins du PSG, les hommes de Tudor reviennent à 5 longueurs des Parisiens à 5 journées du terme du championnat. Concernant un objectif plus raisonnable, Lens (3e) est désormais pointé à 4 unités, avant son match à Toulouse ce mardi (21h). Le podium semble quasiment assuré, puisque Monaco paraît bien loin, 9 points derrière. Tout cela à six jours d'un énorme choc à Bollaert, qui vaudra son pesant d'or.