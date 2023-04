OM-Auxerre: Tudor salue les "superbes" entrées de Payet et Guendouzi

L’entraîneur de l’OM Igor Tudor félicite les entrées en jeu de Mattéo Guendouzi et Dimitri Payet, déterminants dans le retournement de situation de leur équipe ce dimanche soir face à Auxerre (2-1).

"Gagner comme ça, c'est encore plus beau". La déclaration pleine de malice d’Igor Tudor traduit surtout un soulagement, après avoir renversé l’AJ Auxerre ce dimanche soir au stade Vélodrome (2-1). "Ce qui est important, c'est d'avoir fait une prestation de très haut niveau, juge le coach de l’OM en conférence de presse. Ça aurait dû faire 4-0 ou 5-0, mais le foot te fait parfois des mauvaises blagues. On a eu la bonne mentalité pour y croire jusqu'au bout et continuer à pousser et c'est une grande victoire ce soir".

L’entraîneur croate n’oublie pas de saluer les entrées en jeu de Mattéo Guendouzi et Dimitri Payet, qui ont disputé les vingt dernières minutes de jeu et donc participé au revirement de situation de leur équipe. "C'est superbe la façon dont sont entrés Payet et Guendouzi, se réjouit-il. Je suis fier d'eux, ils ont montré leur valeur et ont apporté de la qualité dans un match qui risque d'être clé. Ils nous ont aussi donné du calme dans les 20 derniers mètres.Ils nous ont permis de mieux contrôler".

"Vitinha a joué avec justesse"

Igor Tudor a également un mot pour son attaquant portugais, qui a beaucoup tenté ce dimanche, sans réussite. "Vitinha, à mon avis, a fait un très bon match, estime-t-il. Il lui a seulement manqué le but pour pouvoir parler de grand match. Il s'est bien déplacé, il a bien attaqué la profondeur, il a joué avec justesse. C'est une belle prestation selon moi."

Interrogé sur le choc qui attend les Marseillais samedi soir à Bollaert, le coach olympien se veut prudent. "À nous maintenant d'aller à Lens samedi faire un grand match, souffle-t-il. Je me souviens d'un très beau match aller entre deux belles équipes. On avait perdu sur un tir dévié mais je crois qu'on aurait mérité de gagner. C'est une belle équipe, nous aussi, on verra comment ça va tourner."

Tudor ne veut pas encore entendre parler de titre

Avant de conclure, au sujet d’un éventuel titre à aller arracher devant le PSG: "Je pense seulement à faire un beau match samedi. Et à la fin on fera les comptes". À cinq journées de la fin du championnat, Paris n’a plus que cinq points d’avance et devrait mieux se rassurer face à des adversaires mal classés (Troyes, Ajaccio, Auxerre, Strasbourg, Clermont) pour s’éviter une mauvaise surprise venue de son meilleur ennemi.