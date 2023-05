OM: Balerdi évoque les critiques et la concurrence avec Mbemba

En conférence de presse à l'avant-veille du déplacement de l'OM à Lens, Leonardo Balerdi a évoqué sa situation, sa progression tout au long de la saison et sa concurrence avec Chancel Mbemba.

Titulaire à Lyon et auteur d'un grand match puis remplaçant la semaine suivante contre Auxerre, Leonardo Balerdi entretient ces dernières semaines une concurrence avec Chancel Mbemba, l'homme fort de la première partie de saison de l'OM.

L'Argentin, présent face aux médias à deux jours du choc de la 34e journée de Ligue 1 entre Lens (3e) et Marseille (2e), ignore toutefois les raisons de cette alternance au poste de défenseur central droit. "Le coach décide et ne donne pas d'explications. Nous, les joueurs, devons être prêts quand il fait appel à nous. Je suis prêt à jouer au Vélodrome ou à l'extérieur, même si jouer à domicile est la meilleure des sensations", a concédé Leonardo Balerdi devant la presse.

Le défenseur de 24 ans assure toutefois que la concurrence avec les Congolais est saine: "Chancel était titulaire contre Auxerre et a fait un bon match, j'étais titulaire contre Lyon et je pense avoir fait un bon match. Quand Chancel ne joue pas, il m'encourage. Et je fais pareil quand c'est l'inverse. C'est ce qu'il faut dans les grandes équipes : des joueurs sur et en dehors du terrain qui soient impliqués pour que l'équipe fasse une grande saison."

"Je me sens très bien en termes de confiance et de niveau de jeu", rassure Balerdi

Malgré de prestations de très haut vol cette saison, à l'image de son match dans la capitale des Gaules, Balerdi a également livré des performances d'un niveau diamétralement opposé. "J'ai beaucoup progressé cette saison sur différents aspects, a tout de même estimé l'ancien défenseur du Borussia Dortmund. Je me sens bien ici, je l'ai toujours dit. Chaque jour, j'améliore certaines choses. J'ai commis des erreurs qui m'ont aidé à progresser. Maintenant, je me sens très bien en termes de confiance et de niveau de jeu." C'est bien sûr avec la meilleure version de l'Argentin que l'OM pourra espérer faire la meilleure opération possible dans l'Artois face à la coriace équipe lensoise.