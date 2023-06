OM: c’est fini pour Tudor, le coach croate a annoncé son départ aux joueurs

Igor Tudor va quitter l’Olympique de Marseille à l’issue de la saison. Selon des informations de Foot Mercato confirmées à RMC Sport, le Croate a annoncé son départ aux joueurs ce jeudi matin avant l'entraînement.

Une petite saison et puis s’en va. Débutée l’été dernier après le départ fracassant de Jorge Sampaoli, l’aventure entre Igor Tudor et l’Olympique de Marseille va se terminer à l’issue de la 38e journée de Ligue 1.

Selon des informations de Foot Mercato confirmées à RMC Sport, le Croate a annoncé son départ à ses joueurs ce jeudi matin avant l'entraînement. Il prendra la parole en conférence de presse ce jeudi à partir de 14 heures.

Un départ pressenti en interne depuis plusieurs jours

Comme annoncé dimanche par RMC Sport, la tendance était au départ de Tudor. C’est désormais acté. Le dîner de mardi avec les dirigeants était un dîner de courtoisie pour finir la saison sur des bases amicales car les relations ont toujours été bonnes entre Pablo Longoria, Javier Ribalta et Tudor.

Les derniers détails ont été finalisés mercredi avec son agent. Tudor et l’OM ont donc trouvé un terrain d’entente pour la dernière année de contrat du Croate et c’est en raison de ces négociations que l’OM restait prudent et discret sur sa situation et son futur. Selon nos informations, ce départ était déjà pressenti en interne depuis plusieurs jours.

Comme écrit par RMC Sport au début de la semaine, Tudor, qui s'est parfois senti mal aimé au sein du secteur sportif et dont le caractère et les méthodes ont parfois froissé certains joueurs, n’affichait pas une envie folle de poursuivre son aventure marseillaise. Il a pourtant toujours été soutenu par les dirigeants qui, malgré la troisième place de Ligue 1 et certains échecs qui ont marqué la saison (l’élimination face à Annecy en Coupe de France et trop de faux-pas lors des gros matchs notamment), étaient plutôt satisfaits du travail de fond effectué par Tudor cette saison, avec un style de jeu, une intensité et une culture du travail inculqués à l’effectif.