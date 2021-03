OM: "C’est un gâchis terrible", regrette Barthez

Invité d’Europe 1, Fabien Barthez a évoqué ce dimanche la situation de l’OM. L’ancien gardien français, vainqueur de la Ligue des champions en 1993, se dit attristé par la période délicate que traverse le club phocéen.

Il tout connu sous le maillot ciel et blanc. L’ivresse d’une victoire en Ligue des champions, en 1993. Mais aussi le traumatisme d’une descente en deuxième division, l’année suivante. Autant dire que Fabien Barthez garde un regard particulier sur l’évolution de l’OM. Quatorze ans après sa retraite des terrains, l’ancien gardien de l’équipe de France continue de suivre de près la situation du club phocéen, dont il a également porté les couleurs entre 2005 et 2006.

"Evidemment que ça me touche. C’est un gâchis ce club. C’est un gâchis terrible, a confié le champion du monde 2018, ce dimanche, sur Europe 1. Mais c’est Marseille voilà (sourire). Moi je reste footballeur dans l’âme. Et en tant que footballeur, jouer à l’Olympique de Marseille, c’est juste magnifique. J’ai passé les plus grands moments de ma carrière dans ce club. A Manchester et Monaco aussi, ce n’est pas ce que je veux dire. Mais évidemment que ça me touche."

"Il faut s’adapter"

Invité à commenter le paysage du foot mondial, où les plus grands clubs s’appuient sur des investisseurs fortunés, Barthez a estimé qu’il fallait vivre avec son époque. A Marseille ou ailleurs. "L’industrie du football a pris une certaine tournure, observe l’ancien portier de 49 ans. Il faut s’adapter. Il y a des responsables à la tête des clubs, qui les financent. L’évolution du football est comme ça. Il faut faire avec, sans jamais oublier les fondamentaux."