OM: Sampaoli officiellement présenté mardi au Vélodrome

Arrivé à Marseille en début de semaine et depuis placé à l'isolement en raison du coronavirus, Jorge Sampaoli sera présenté mardi après-midi au Vélodrome. Pablo Longoria accompagnera le nouvel entraîneur de l'OM.

Rendez-vous mardi pour la première conférence de presse de Jorge Sampaoli comme entraîneur de l’OM. Arrivé à Marseille en début de semaine, le technicien argentin sera présenté au Vélodrome à partir de 15h en présence de Pablo Longoria, récemment promu président à la place de Jacques-Henri Eyraud. Sa première sur le banc phocéen devrait avoir lieu le lendemain à l’occasion du match en retard de la 22e journée de Ligue 1 face au Stade Rennais (19h).

Attendu sur le banc mercredi contre Rennes

Arrivé en France mardi matin en provenance du Brésil, Jorge Sampaoli observe depuis une période d’isolement en raison des mesures sanitaires liées à l’épidémie de coronavirus. Sauf surprise, Nasser Larguet dirigera donc ce dimanche soir son dernier match aux commandes de l’OM contre Canet-en-Roussillon (21h) en 16e de finale de la Coupe de France. Ancien sélectionneur du Chili et de l’Argentine, Sampaoli prendra en main une formation qui occupe la huitième place de la Ligue 1, à 20 points du podium.

Dans l'émission Top of The Foot mardi sur RMC, Longoria a dressé un portrait élogieux de son nouvel entraîneur: "C’est un très bon coach, il a changé toutes les équipes qu'il a entraînées. Il a la personnalité et l’état d’esprit qui vont avec le cap qu’on a fixé pour ce club. Il a la personnalité marseillaise avec son tempérament sud-américain. Il faut de la personnalité pour être à Marseille."