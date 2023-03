OM: "C'est un très bon joueur", Guendouzi défend Balerdi face à des supporters

Mattéo Guendouzi a défendu Leonardo Balerdi face à des supporters à la sortie de l'entraînement de l'OM, selon une vidéo diffusée mercredi sur les réseaux sociaux.

Trois jours après le carton rouge reçu par Leonardo Balerdi lors du nul 2-2 de l'Olympique de Marseille contre le RC Strasbourg, des supporters marseillais mécontents des prestations du défenseur argentin ont interpellé Mattéo Guendouzi à la sortie de l'entraînement, comme des images diffusées mercredi sur les réseaux sociaux le montrent. Le milieu de terrain français, qui signait des autographes pour d'autres fans, a pris le temps de défendre son coéquipier.

"Tout le monde fait des erreurs"

"Respecte les gens, Balerdi c'est un très bon joueur", a clamé le vice-champion du monde. "Tout le monde fait des erreurs. Respecte", a-t-il ajouté.

Une autre vidéo montre Jean-Pierre Papin, conseiller du président Pablo Longoria, être également sollicité par les détracteurs de Leonardo Balerdi à la sortie du centre d'entraînement Robert-Louis-Dreyfus. La réponse de l'ancien attaquant est difficilement audible, mais l'enregistrement permet tout de même de l'entendre demander aux supporters d'être "respectueux" à l'égard des joueurs.

Parmi les supporters se trouvait l'homme qui dit avoir entamé une grève de la faim pour réclamer le départ de Leonardo Balerdi. Il s'est une nouvelle fois affiché avec sa pancarte qui affiche entre autres: "Stop, Balerdi dehors!"

Leonardo Balerdi, régulièrement critiqué pour ses prestations décevantes et inconstantes, a dû laisser ses partenaires à dix dès la 29e minute du match contre Strasbourg. Le défenseur de 24 ans s'est rendu coupable d'une annihilation d'action de but en accrochant Habib Diallo. Le score était encore nul et vierge et cela n'a pas empêché l'équipe d'Igor Tudor de mener 2-0 jusqu'à la 88e minute et le doublé de Jean-Eudes Aholou.