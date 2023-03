OM-Strasbourg: "Les bons arbitres voient la différence", Tudor peste contre l'exclusion de Balerdi

Tenu en échec par Strasbourg, ce dimanche lors de la 27e journée de Ligue 1 (2-2), l'OM n'a pas profité de l'occasion pour reprendre quelques longueurs d'avance sur ses poursuivants. De quoi frustrer Igor Tudor, qui a remis en cause le carton rouge reçu par Leonardo Balerdi en première période.

Après une fin de match de folie entre l'OM et Strasbourg, ce dimanche lors de la 27e journée de Ligue 1 (2-2), l'heure est déjà à l'analyse pour les entraîneurs des deux clubs. Menés au score alors qu'ils étaient en supériorité numérique, les Alsaciens peuvent remercier Jean-Eudes Aholou, auteur d'un doublé en moins de deux minutes en toute fin de match.

"On doit gagner ce match", la frustration d'Antonetti

Plus dangereux que les Marseillais sur l'ensemble de la rencontre, Frédéric Antonetti regrettait que ses hommes n'aient pas mis à profit leurs grosses occasions pour s'imposer et prendre trois points précieux dans la course au maintien. "On doit gagner ce match", a lâché le technicien corse en conférence d'après-match.

Igor Tudor, lui, a dénoncé le carton rouge adressé à Leonardo Balerdi à la 29e minute de jeu. Sur une longue ouverture aérienne, Habib Diallo, au duel avec le défénseur argentin, est tombé au sol après avoir été légèrement accroché par la taille.

"Balerdi l’a touché, pas poussé"

Pour l'entraîneur croate, cette décision d'exclure son joueur a tout changé, comme il s'en est plaint sur Prime Video. "Après notre carton rouge, c’était difficile. Pour moi, il n’y avait pas carton rouge. Balerdi l’a touché, pas poussé, les bons arbitres voient la différence mais là ça n’a pas été le cas." Des propos qu'il a réitéré dans la foulée en conférence de presse : "Ce carton rouge n'aurait pas dû être donné, c'est la plus grosse erreur de ce soir. Il est tombé par terre et l’arbitre n’a pas su faire la différence. C’est quelque chose qui n’aurait pas dû arriver."