OM: "C'est un vrai guerrier", Gigot vole au secours de Balerdi

En difficulté en ce début d'année, et suspendu pour les deux prochains matchs de l'OM après son expulsion contre Strasbourg, Leonardo Balerdi a été défendu par son coéquipier Samuel Gigot ce vendredi en conférence de presse.

Des prestations (très) compliquées, une suspension de deux matchs à purger, et des critiques nourries de la part de certains supporters. Au club depuis 2020, Leonardo Balerdi traverse une de ses pires périodes sous le maillot marseillais. Exclu contre Strasbourg (2-2), l’Argentin de 24 ans manquera le déplacement à Reims dimanche (20h45) puis la réception de Montpellier après la trêve internationale, le 31 mars.

Gigot : "Il n'a jamais rien lâché"

En grande difficulté en ce début d’année, au point d’être devenu le bouc émissaire de fans exaspérés par ses dernières sorties, l’ancien du Borussia Dortmund peut au moins compter sur le soutien de son entraîneur et de ses coéquipiers. Mattéo Guendouzi n'a pas hésité à le défendre publiquement mercredi à la sortie du centre d'entraînement. "Respecte les gens, c'est un très bon joueur. Tout le monde fait des erreurs. Respecte", a clamé le milieu de terrain devant un supporter qui réclamait le départ de Balerdi.

Igor Tudor a aussi pris l'habitude de lui apporter son soutien. Ce fut encore le cas début mars après l'élimination de l’OM en quart de finale de Coupe de France contre Annecy. "Je ne pense pas que ce soit juste de parler des individualités. Les matchs se perdent et se gagnent de manière collective. Parfois, le collectif paie les erreurs de certains. Parfois, c’est l'inverse. Je tiens aux joueurs, avec leurs qualités et leurs défauts", avait commenté le technicien croate. Balerdi venait pourtant de prendre l'eau au Vélodrome, en étant impliqué sur les deux buts d'Annecy avant de rater son tir au but.

Ce vendredi, c’est Samuel Gigot qui a volé à son secours en conférence de presse. "Les mots (entre lui et Balerdi, ndlr) restent privés. C'est un vrai guerrier, il n'a jamais rien lâché et il va se relever de cette épreuve encore, je n’en doute pas. Il a déjà montré un gros caractère", a insisté le défenseur français.

Aligné à 36 reprises cette saison toutes compétitions confondues, Balerdi ne devrait pas rejouer avant le 9 avril (contre Lorient), même si l'OM réfléchit à faire appel pour sa suspension.