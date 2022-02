OM: ce que Sampaoli attend de Milik

A la veille du déplacement à Nice en Coupe de France, Jorge Sampaoli a expliqué ce qu'il attendait d'Arkadiusz Milik, auteur d'un triplé face à Angers (5-2) en championnat.

Jorge Sampaoli ne fera pas de cadeaux à Arkadiusz Milik. Présent en conférence de presse à la veille du déplacement à Nice, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France, l'entraîneur de l'OM a expliqué ce qu'il attendait du Polonais. "Je parle souvent avec lui. S'il n'arrive pas à marquer, son rôle devient neutre. Il faut qu'il participe à toutes les actions du jeu. Je sais qu'il m'écoute et qu'il est intéressé", a souligné l'Argentin ce mardi.

"Pas encore à 100%"

Critiqué par son entraîneur avant la réception d'Angers (5-2), Milik a parfaitement réagi en plantant un triplé au Vélodrome. Une bonne nouvelle pour le technicien argentin, qui estime que son joueur peut mieux faire. "Quand Arek (Milik) est à son niveau, on en bénéficie, a réagi après la rencontre le technicien marseillais. On l'espérait. A la fin il marque deux buts avec des ailiers, donc son rendement n'est pas lié au système à deux pointes mais plus à son niveau personnel. Il n'est pas encore à 100%, quand ça sera le cas, il nous aidera encore plus", expliquait Sampaoli après le match.

Malgré une mauvaise passe, le Polonais a envoyé un message à ses détracteurs et s'est relancé alors que l'OM aborde un virage important de sa saison. "J'ai toujours su de quoi j'étais capable. Je n'ai jamais perdu confiance en mes capacités. Après, c’est vrai que quand tu ne joues pas et que tu as le sentiment de perdre ta place, tu perds aussi la confiance. Il y a deux semaines on disait que j'étais un mauvais attaquant. J'ai marqué trois buts, on dit que je suis un bon attaquant. Tout va très vite dans le football", a-t-il expliqué devant la presse. Tout va aller très vite aussi, dans la saison marseillaise, puisque l'OM est encore engagé en Coupe de France et en Europa Conference League, en plus de la lutte en Ligue 1 pour la deuxième place qualificative pour la Ligue des champions.