OM: Milik explique comment il a surmonté sa mauvaise passe

A la veille du déplacement à Nice, ce mercredi en quarts de finale de la Coupe de France (21h15), Arkadiusz Milik a fait le point sur sa situation à l’OM. L’attaquant polonais, qui s’est relancé avec un triplé contre Angers (5-2), en a profité pour revenir sur la période difficile qu’il a traversée avec Marseille.

Une réponse spectaculaire. En difficulté ces dernières semaines, Arkadiusz Milik a retrouvé des couleurs lors de la victoire face à Angers, vendredi dernier en Ligue 1 (5-2). Auteur d’un triplé sur la pelouse du Vélodrome, l’attaquant de l’OM a envoyé un sérieux message à ses détracteurs. Une manière de se relancer après des semaines compliquées et plusieurs passages sur le banc.

"J'ai toujours su de quoi j'étais capable. Je n'ai jamais perdu confiance en mes capacités, a expliqué le buteur polonais en conférence de presse, ce mardi, à la veille du quart de finale de Coupe de France à Nice. Après, c’est vrai que quand tu ne joues pas et que tu as le sentiment de perdre ta place, tu perds aussi la confiance. J'ai toujours essayé de m'entraîner plus dur qu'avant, cela m'a redonné confiance. J'ai toujours cru en moi, fait en sorte d'être prêt. Il y a deux semaines on disait que j'étais un mauvais attaquant. J'ai marqué trois buts, on dit que je suis un bon attaquant. Tout va très vite dans le football. Je sais comment ce business fonctionne."

"Bakambu crée plus d’espaces pour moi"

Après avoir manqué le début de saison en raison d’une blessure au genou, l’ancien joueur de Naples, définitivement transféré durant l’été pour 9 millions d’euros, a traversé une période de méforme à la pointe de l’attaque phocéenne. Au point de perdre sa place de titulaire indiscutable. "C'est difficile quand on ne joue pas, témoigne l’avant-centre de 27 ans. Je suis passé par des doubles sessions d'entraînement pour être prêt et saisir l'opportunité. J'ai voulu prouver sur le terrain ce que je pouvais faire."

Après son festival face au SCO, Milik aborde désormais les prochaines échéances de l’OM avec ambition. L’attaquant d’1,86m, auteur de 13 buts en 21 apparitions cette saison (toutes compétitions confondues), se réjouit d’ailleurs de sa possible association avec Cédric Bakambu, recruté cet hiver. Le duo a affiché de belles promesses contre les Angevins. "C’est un attaquant qui crée plus d'espaces pour moi, c'était plus simple pour moi. C'était positif pour les deux, estime Milik. Je dois faire de mon mieux sur le terrain quelle que soit la décision du coach. Nous avons très bien joué contre Angers. Cédric nous a permis d'avoir toutes ces occasions, mais je pense que toute l'équipe a bien joué."