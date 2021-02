OM: comment les joueurs ont appris le départ d'Eyraud

L'annonce a fait l'effet d'une bombe à Marseille: Jacques-Henri Eyraud n'est plus le président de l'OM, remplacé par Pablo Longoria. Une nouvelle que les joueurs ont apprise... sur les réseaux sociaux.

Grands changements à l'OM: Jacques-Henri Eyraud n'est plus le président du club phocéen et est remplacé par Pablo Longoria, tandis que Jorge Sampaoli devient l'entraîneur marseillais, après l'intérim de Nasser Larguet. Des bouleversements que les joueurs ont appris... sur les réseaux sociaux et via les notifications.

Les salariés l'ont appris sur Twitter

Même topo pour les salariés de l'OM, qui ont eux aussi appris la nouvelle via Twitter et autres réseaux sociaux, mis à part quelques grands cadres du club, qui ont eux été informés en amont. Signe de la surprise est totale à Marseille.

C'est aux alentours de 20h50 que la nouvelle est tombée, dans un long communiqué au nom de Frank McCourt, l'actionnaire de l'OM. "L'Olympique de Marseille ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre de sa grande histoire. Pablo Longoria a été nommé président du directoire de l'OM, en remplacement de Jacques-Henri Eyraud, et Jorge Sampaoli a été nommé entraîneur de l'équipe première du club", précise le communiqué.

Jacques-Henri Eyraud va rejoindre le conseil de surveillance du club phocéen et Frank McCourt annonce son intention de rencontre les supporters marseillais "cette semaine", à Marseille, pour discuter "de ses projets à long terme pour le club".