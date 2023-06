OM: Di Meco appelle les supporters à "faire confiance" à Longoria après le départ de Tudor

Eric Di Meco, consultant RMC Sport, retient beaucoup de positif de la saison d'Igor Tudor à l'OM. Mais il n'est pas particulièrement inquiet après l'annonce de son départ.

Igor Tudor à l’OM, c’est déjà fini. Nommé en juillet 2022 en remplacement de Jorge Sampaoli, le Croate quittera le club à la fin de cette saison. L’annonce a été officialisée par les deux parties ce jeudi lors d’une conférence de presse. Un départ qui confirme la dureté du contexte marseillais, où la stabilité semble décidément impossible. Depuis le début de l'ère Frank McCourt, en octobre 2016, cinq entraîneurs se sont assis sur le banc olympien : Rudi Garcia, André Villas-Boas, Nasser Larguet pour un court intérim, Jorge Sampaoli et donc Igor Tudor. Mais pour Eric Di Meco, les supporters marseillais ne doivent pas pour autant douter de Pablo Longoria.

"J'ai aimé ce que j'ai vu cette saison"

"Tudor n’a jamais été très à la mode à Marseille. On se souvient de l’accueil qu’il a reçu à son arrivée et ces derniers temps il a focalisé une certaine méfiance. Des supporters voulaient qu’il parte. Je trouve que c’est dommage. Il est arrivé dans des conditions particulières, je sais que deux joueurs avaient très vite demandé sa tête après la préparation. Il a aussi dû gérer la Coupe du monde, les blessures d’Ounahi et Harit… Il avait des gros défauts comme son côté rigide. Quand il sent que ça tourne au vinaigre, Longoria fait toujours en sorte que tout le monde sorte par le haut. (…) On va voir qui va venir. Mais je pense qu’il faut faire confiance au président Longoria", a expliqué notre consultant RMC Sport dans le Super Moscato Show.

"Il a ramené Sampaoli, ce qui était inespéré, puis Tudor, qui est un pari réussi à moitié voire un peu plus. Le football est un spectacle et il y avait du spectacle cette saison. J’ai aimé ce que j’ai vu", a insisté l’ancien défenseur marseillais. L’OM, qui n’a pas encore choisi le successeur de Tudor et qui assuré de terminer troisième de Ligue 1, terminera la saison samedi sur le terrain de l’AC Ajaccio (21h).