OM: Di Meco raconte les coulisses du clip sur la révélation du nouveau maillot

Dans le Super Moscato Show sur RMC, Eric Di Meco a confié sa joie d'apparaître dans la vidéo de présentation du maillot de l'OM pour la saison prochaine.

Il marche sur les traces de Vincent Moscato… Eric Di Meco s’est essayé à l’acting en tournant dans le clip de présentation imaginé par Puma pour la présentation du nouveau maillot de Marseille. Quadruple champion de France et champion d’Europe 1993 avec le club phocéen, l’ancien latéral gauche est mis en avant dans cette vidéo où on le voit expliquer à un adorable nourrisson à quel point l’OM sera important dans sa vie.

"C’est un sacré métier"

"Il faut féliciter les gens qui ont écrit le scénario. Ça vient après une saison qui a été chaotique, notamment à la tête du club avec un ancien président (Jacques-Henri Eyraud) dont on a dit qu’il avait un petit peu bafoué les valeurs et l’histoire du club. J’ai pris beaucoup de plaisir à tourner avec le petit bébé. Il a été extraordinaire, il n’a pleuré qu’une fois, c’est une perle", a-t-il raconté ce vendredi dans le Super Moscato Show sur RMC. Il s’agissait pour lui d’un tout nouvel exercice. Et ça lui a beaucoup plu.

"C’est un sacré métier. Pour faire deux minutes, on passe une journée. Je suis rentré lessivé, mais c’était une belle expérience", a-t-il confié. Dévoilé sur les réseaux sociaux, le maillot de l’OM pour la saison prochaine est blanc avec un col en V et des bandes de couleur "ciel" sur les deux manches. Il sera porté pour la première fois ce dimanche par les joueurs de Jorge Sampaoli, pour la réception d'Angers (21h) en Ligue 1.

